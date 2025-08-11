晴時多雲

Gogoro董事長曾達夢外遇12年！癌妻心碎：夫花千萬幫小三養2孩

2025/08/11 06:54

電動機車龍頭Gogoro董事長曾達夢被控與小三婚外情長達12年，曾妻狀告小三侵害其配偶權，求償500萬元，高等法院判決小三應賠償200萬元。可上訴。（記者楊國文攝）電動機車龍頭Gogoro董事長曾達夢被控與小三婚外情長達12年，曾妻狀告小三侵害其配偶權，求償500萬元，高等法院判決小三應賠償200萬元。可上訴。（記者楊國文攝）

〔記者楊國文／台北報導〕電動機車龍頭Gogoro董事長曾達夢被控與小三婚外情長達12年，不僅砸大錢送小三和他人所生的2名子女讀私立幼稚園、雙語小學，並長期租房子讓她們母子住，前後共支付1千多萬元，曾還帶她出席扶輪社活動放閃，罹癌的曾妻不滿小三侵害配偶權，迄今未表示歉意，狀告小三求償；高等法院認定小三與曾婚外情達12年之久，造成曾妻精神重大傷痛，判應賠償曾妻200萬元，可上訴。

曾妻指控，與丈夫曾達夢（66歲）育有2名女兒；2021年10月，她發現曾達夢於2009年在一場聚會認識小三，2人竟發展婚外情長達12年，小三還讓曾誤認她和不詳男子所生2名子女為曾的親生子女，又將其姓名冠上「曾」姓，對外宣稱為「曾太太」，並與丈夫共同出席扶輪社活動，公然出雙入對，還有擁抱、共舞及親吻等親密行為。

曾妻亦指出，丈夫與小三交往期間，為小三承租4萬5千元房租的房子長達12年，共支付648萬元，還資助她的2名子女就讀私立幼稚園、雙語小學，繳付每年數十萬元的高額學雜費，又利用曾在一家公司掛名董事之便，冒領曾每個月5萬元的董事酬勞，11年多共冒領約705萬元，2人經常同居生活，卻讓罹癌的她獨自進出醫院接受治療、二度開刀，忍受病痛折磨，小三侵害其配偶權且情節重大，迄今卻未表示歉意，求償500萬元。

台北地院判決小三應賠償200萬元。曾妻不服，上訴請求高院應再判決小三賠償300萬元，小三雖上訴，但高院審理時撤回其上訴。

高院審理時，小三辯稱，在聚會認識曾男，曾男當初主動追求她，且未提及已婚，她偶爾答應約會吃飯，也有肉體關係，但並未交往。2010年間，她發現有孕後，決定單獨撫養，曾表示願扮演她子女的父親角色，她才與曾交往，並有感於曾對其子女的付出，2018年間向曾表示欲與他結婚，曾才告知他已婚，她因此立即與曾分手。2020年3月，因曾表明將與其妻離婚，她才和曾復合。

小三亦指出，2021年10月，曾妻發現她與曾交往，她立即與曾斷絕連繫，並告知曾並非其子女的生父，請求判決駁回曾女的上訴。

高等法院審理後認為，小三與曾男婚外情長達12年，曾為陳女支付相當的金錢和時間，以致疏於照顧他和曾妻所生的2名女兒，嚴重破壞曾妻婚姻幸福，並造成曾妻精神上傷痛，確屬重大，仍判應賠償200萬元。

