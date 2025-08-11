晴時多雲

財經 > 財經政策

中官媒列H20晶片三大罪狀喊「不要買」！輝達發聲駁斥

2025/08/11 07:07

中國官媒央視旗下媒體「玉淵譚天」10日報導，批評H20晶片不安全、不先進、不環保，消費者可選擇「不買」，對此輝達駁斥指控。（法新社）中國官媒央視旗下媒體「玉淵譚天」10日報導，批評H20晶片不安全、不先進、不環保，消費者可選擇「不買」，對此輝達駁斥指控。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國網信辦（國家互聯網信息辦公室）日前指稱晶片巨擘輝達（Nvidia）的H20晶片有潛在安全風險，當時輝達已回應，旗下產品並無可遠端存取或控制的「後門」。中國官媒央視旗下媒體「玉淵譚天」10日再度報導，批評H20晶片不安全、不先進、不環保，消費者可選擇「不買」，對此輝達也再度回應、駁斥指控。

「玉淵譚天」昨以「起底H20晶片可能存在的後門」為題發文稱，美國曾經就人工智慧晶片開「後門」的事情有過一整套系統性考慮。美方也特別提到，如果企業配合美國政府安「後門」，美國政府可將其排除在出口管制之外，其中就有放寬對中國低風險客戶的出口。結合這則訊息，再看美國政府允許輝達出口H20到中國，不免有些細思極恐。

「玉淵譚天」還稱，依照美方的設計，H20可以實現的功能有許可鎖定、追蹤定位、使用監測、使用限制。無論從哪個角度，H20對中國來說，既不環保，也不先進，更不安全時，「我們當然可以選擇，不買」。

美媒CNBC報導，輝達的發言人對於「玉淵譚天」的指控做出回應表示，「網路安全對我們至關重要」，並強調，輝達的晶片中沒有「後門」，不會讓任何人透過遠端方式存取或控制它們。

