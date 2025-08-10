中國房地產市場壞消息不斷 裝潢、家具、建商倒一片

中國房地產行業持續低迷，已有大量裝潢、家具和建築公司倒閉。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕瑞銀投資銀行亞太及大中華區房地產研究主管林鎮鴻表示，今年第二季中國房市銷售再度疲軟，如果這種情況持續下去，根據他的最新預測，除非北京當局推出額外的刺激措施，中國一線城市房價的復甦將由2026年初推遲至2026年年中以後。但有分析師認為，林鎮鴻的預測過於樂觀。

林鎮鴻說，需求減弱將拖長房屋銷售時間，一線城市庫存周轉率今年3月已降至平均14個月，但到6月底該指標又升至20.7個月，意味了即便是外界普遍預期會率先反彈的大城市，在消化庫存方面也還需要更長的時間。

根據克而瑞地產研究的數據，中國百大房企的新屋銷售量已連續2個月降幅超過20%，這種不斷惡化的狀況顯示，自2024年9月以來的財政刺激措施效應正在消退，6月新屋價格月跌0.27%，為8個月以來最大跌幅。

但有分析師認為，林鎮鴻有關中國一線城市房價復甦時間的預測還過度樂觀。

滙豐銀行大中華區經濟學家辛怡然指出，中國房地產行業從2020年年底以來持續低迷，至今尚未完全站穩，今年以來房地產投資、房價和新屋銷售等領域出現更深度的下跌，表現持續不及預期，這不可避免地會對相關行業產生更不利的影響。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授顧清揚則說，房地產的產業鏈極長、極深、極廣，從一塊地、到一棟建築，再到居民一套新房，中間不是單個產業，而是一整套系統。系統中的關鍵環節有問題，關聯方就會承壓。

今年4月，中國裝修界的獨角獸「住範兒」資金鏈斷裂爆雷，上海總部因欠租人去樓空，800多個工地全面停工。今年7月，有近百家分店和24年歷史的廣州家裝企業「靚家居」被爆資不抵債，年僅53歲的創辦人曾育周墜樓身亡，公司在隔天宣布結業。

行業媒體「家居新範式」統計，今年上半年中國有超過百家家裝企業破產清算。

房市低迷也使中國家具業接連傳出壞消息。中國最大家具賣場「居然智家」董事長汪林朋今年4月被留置調查，今年7月在家中不幸身故；另一家具大賣場「紅星美凱龍」創辦人車建興5月被立案調查後，至今沒有消息。

裝潢、家具業的寒意連帶影響了上游的建材、建築。2024年1至11月，中國約有2400多家建築企業破產重整。

