川普關稅戰 國銀上半年砍債券2610億、加碼股市947億

2025/08/10 23:11

〔中央社〕美國總統川普4月初提出關稅政策，引發金融市場震盪，新台幣第2季大升，連帶牽動金融三業上半年投資。根據金管會統計，本國銀行今年上半年呈現增股減債態勢，上半年累計大砍債券新台幣2610億元，股市則呈加碼947億元。

根據金管會統計金融三業持有股債概況，國銀今年6月底持有債券投資成本達9.26兆元，年減1112億元，持有股票投資成本降至5325億元，年減466億元。

觀察國銀今年上半年投資變化，6月減碼債券488億元，已經是連續3個月減碼債券，上半年累計債券大砍2610億元，股市6月則加碼253億元，上半年累計股市加碼947億元。

保險業今年6月底持有債券部位達20兆2989億元，其中，壽險業持有債券部位20兆1952億元，月增163億元，產險業持有債券部位達1037億元，月增16億元；至於股市部分，壽險業與產險業今年6月底持有股票金額分別為24兆51億元與485億元，月增1760億元與22億元。

若進一步觀察壽險業資金運用情形，6月底壽險業海外投資（含國際板債券及外幣保單）規模達21兆6638億元，月減237億元，占資金比重略下降到67.7%。壽險業6月底持有台股部位為1兆9243億元，月增1143億元，占資金比重略增至6%。

統計證券商自營部門在國內外債券與股市的帳面成本，截至6月底，券商持有國內債券成本為1515.06億元，外國債券成本為2543.7億元，國內股票持有成本為908.50億元，外國股票持有成本為38.27億元，其中僅外國債券與國內股票持有成本有所下滑。

