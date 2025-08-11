父母幫子女存股 這樣做才能辦理移轉登記

台北國稅局表示，贈與股票雖未超過免稅額，也要申報贈與稅，才能辦理移轉登記。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕民眾想要幫子女存股票增加收入，未超過贈與稅免稅額，還到國稅局申報贈與稅嗎？財政部台北國稅局說明，贈與財產涉及辦理產權移轉登記時，須檢附國稅局核發的贈與稅繳清、免稅或不計入贈與總額證明書，才能辦理移轉登記。因此，贈送股票給子女，就算未超過贈與免稅額，也要申報贈與稅。

台北國稅局說明，根據「遺贈稅法」規定，在1年內贈與他人的財產總值超過贈與稅免稅額（目前為244萬元），應於超過免稅額贈與行為發生後30日內向國稅局辦理申報；而贈與財產涉及辦理產權移轉登記時，須檢附國稅局核發的贈與稅繳清、免稅或不計入贈與總額證明書，才能辦理移轉登記。因此，父母贈送股票給子女，即使贈與總額未超過贈與免稅額，仍應申報贈與稅

舉例說明，甲君於2025年5月20日贈與女兒台積電股票520股，今年度無其他財產贈與，這次贈與總額50萬8560元（520股×當日收盤價978元），雖未逾免稅額，免繳納贈與稅，但甲君須於訂立贈與契約完成後，填具贈與稅申報書並檢附贈與人與受贈人雙方身分證件影本、贈與契約書影本、贈與人持有台積電股票證明影本及台積電5月20日收盤價資料等，前往國稅局申報贈與稅，取得國稅局核發的贈與稅免稅證明書，才能辦理股權的移轉登記。

