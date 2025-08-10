晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台股明開盤恐因關稅「20％+N」慘跌？股民這樣看......

2025/08/10 20:56

鄉民熱議對等關稅疊加對台股的影響。（資料照）鄉民熱議對等關稅疊加對台股的影響。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國實施對等關稅，台灣暫時稅率20%，但必須疊加原有關稅，且目前談判是否真能爭取到更低稅率還不得而知，讓各產業擔憂未來處境。有鄉民好奇，疊加關稅爭議延燒，明天（11日）台股開盤是否會慘跌？但多數股民都抱持樂觀態度。

川普政府本月1日宣布我國暫時性對等關稅20%，台美談判爭取更低稅率之際，爆出新對等關稅是20%疊加原有稅率，也就是「20%+N」，引發輿論熱議。雖然行政院早在今年4月就清楚說明「美國算法是最惠國稅率（MFN）加上對等關稅稅率」，但藍白揪著經濟部近日釋出之報告未說明台灣的20%關稅還需疊加基礎關稅，砲轟賴政府「刻意」把真實衝擊的疊加關稅直接隱藏。

有鄉民今天（10日）在PTT以「明天股票會怎麼噴」為題發帖，提到最近在網上受到熱議的疊加關稅，「台灣關稅原來要疊加，我看新聞才知道，所以明天股票會怎麼噴啊？明天一直一根？向上還是向下？現在逃跑還來得及嗎？」

不過股民紛紛留言表示，「夜盤都沒跌了，當然繼續噴」、「4月就知道的事，當然已反應」、「有些漲有些跌有些維持，跟平常沒啥差」、「老實說，本來就是疊加阿，蠻早就知道了，有在投資的不知道這件事乾脆別玩股票了」、「只要台積電硬起來台股很難跌」、「跟台積無關，其他我就不知道了」、「GG是0關稅就好了，台股大盤全看GG」、「一定是往上噴啊，半導體又沒受影響」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財