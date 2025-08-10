台股明開盤恐因關稅「20％+N」慘跌？股民這樣看......

鄉民熱議對等關稅疊加對台股的影響。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國實施對等關稅，台灣暫時稅率20%，但必須疊加原有關稅，且目前談判是否真能爭取到更低稅率還不得而知，讓各產業擔憂未來處境。有鄉民好奇，疊加關稅爭議延燒，明天（11日）台股開盤是否會慘跌？但多數股民都抱持樂觀態度。

川普政府本月1日宣布我國暫時性對等關稅20%，台美談判爭取更低稅率之際，爆出新對等關稅是20%疊加原有稅率，也就是「20%+N」，引發輿論熱議。雖然行政院早在今年4月就清楚說明「美國算法是最惠國稅率（MFN）加上對等關稅稅率」，但藍白揪著經濟部近日釋出之報告未說明台灣的20%關稅還需疊加基礎關稅，砲轟賴政府「刻意」把真實衝擊的疊加關稅直接隱藏。

有鄉民今天（10日）在PTT以「明天股票會怎麼噴」為題發帖，提到最近在網上受到熱議的疊加關稅，「台灣關稅原來要疊加，我看新聞才知道，所以明天股票會怎麼噴啊？明天一直一根？向上還是向下？現在逃跑還來得及嗎？」

不過股民紛紛留言表示，「夜盤都沒跌了，當然繼續噴」、「4月就知道的事，當然已反應」、「有些漲有些跌有些維持，跟平常沒啥差」、「老實說，本來就是疊加阿，蠻早就知道了，有在投資的不知道這件事乾脆別玩股票了」、「只要台積電硬起來台股很難跌」、「跟台積無關，其他我就不知道了」、「GG是0關稅就好了，台股大盤全看GG」、「一定是往上噴啊，半導體又沒受影響」。

