台積先進製程「一個人的武林」！傳英特爾18A 良率僅10％量產延後

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，英特爾寄望於新一代的「18A」製程，藉此重振製造優勢，超越台積電。未料，良率遭遇嚴峻挑戰。18A 製程為 Panther Lake 處理器生產晶片時的良率，今夏雖改善至約10%，距離大規模量產仍有一段距離。由於良率低，18A製程的全面量產將延後至2026年。

《路透》日前引述消息人士說法稱，自去年底以來的測試數據顯示，透過18A製程生產的Panther Lake晶片中，只有「極小比例」達到客戶可接受的品質標準。低良率問題意味著英特爾恐難以在短期內以具競爭力的成本量產此款高階晶片。

報導稱，截至去年底，Panther Lake晶片的良率僅約5%，今夏雖改善至約10%，不過，英特爾過去通常在良率達到50%以上才會啟動量產，否則會影響利潤率。對於Panther Lake這類晶片而言，良率需達到70%至80%才有可能帶來實質獲利，否則缺陷過多會讓晶片難以販售。消息人士表示，要在今年第4季前實現大幅提升的良率幾乎是不可能的任務，若無法在短期內達標，英特爾可能只能以低利潤，甚至虧損出貨。

韓媒《Hankyung》10日更指出，英特爾原本計劃在今年底前量產採用18A製程的Panther Lake，隨後吸引外部客戶。然而，英特爾內外都有傳言稱，由於良率低，18A製程的全面量產將延後至2026年。

報導還提及，英特爾的困境遠不止於18A良率低，執行長陳立武7日還被川普點名涉及高度利益衝突，應該立刻辭職，陷入內憂外患狀況。

由於英特爾18A主要對標台積電2奈米，若以路透曝光的10%良率，遠遠落後台積電，至於三星2奈米目前良率也傳出僅20%，同樣看不到台積電車尾燈。

根據早前媒體的報導，台積電在去年12月2奈米製程的試產當中，良品率就已超過60%，現在已提升至70%至80%。台積電董事長魏哲家在7月法說會中表示，台積電2奈米與A16系列技術領先業界，將如期在今年下半年進入量產。因此，護國神山近日雖爆出2奈米洩密案，無礙其製程領先優勢。

