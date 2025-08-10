含「積」量最高！0050分割後規模突飛猛進、投報率逾10％

0050分割後規模突飛猛進、投報率亮眼。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕元大台灣50（0050）自今年農曆年前宣布調降費用率，繼而分割股價後，隨著台股持續向上，0050規模也進一步站上6800億元新里程碑，同時，0050上週五以平盤價52.45元作收，統計自6月18日完成分割後，0050報酬率超過10%。

截至8月8日為止，0050最新規模6817億元、投資人數超過135萬人，由於權值王台積電（2330）股價持續向上，身為含「積」量最高的0050直接受惠，統計0050分割後掛牌價為47.6元，上週五來到52.45元，不到兩個月報酬率超過10%，優於同類市值型基金報酬率平均約6.1%。

根據證交所統計，5月0050定期定額人數已超過36萬人，6月則因分割之故定期定額人數因無法扣款降至近32萬，估計7月將回歸常軌；法人分析，0050調降經理費率已是台股ETF最低，在規模優勢下最新經理費更再降至0.102%，加上股價分割後投資門檻降低，不少原本因門檻較高選擇高股息ETF的投資人，開始同步買進0050，定期定額人數有機會持續成長。

