別再傻傻分不清！勞保老年給付、勞工退休金大不同

〔財經頻道／綜合報導〕退休金是多數勞工退休後的重要生活資金來源，關係到每個人的晚年生活品質。不過，有許多民眾常將「勞工退休金（勞退）」與「勞保老年給付」混為一談，甚至以為2者就是一筆錢，但這2者在性質、計算方式及領取條件上有明顯的差異，本報彙整相關資料，讓您能快速理解「勞工退休金」與「勞保老年給付」的不同，更妥善規劃自己的退休金，讓退休生活更安心。

什麼是勞工退休金、勞保老年給付？

勞工退休金是雇主對勞工的法定責任，是根據「勞動基準法」或「勞工退休金條例」的規定，用於保障受雇勞工的退休保障；而勞保老年給付則是根據「勞工保險條例」，屬於一種社會保險給付，受僱勞工、無一定雇主或自營作業的勞工都可依規定繳交保險費後領取。2者是不同的制度，既不會互相影響也沒有替代性。

2者差異對照圖

項目 勞工退休金 勞保老年給付 法源依據 舊制：《勞動基準法》 新制： 《勞工退休金條例》 《勞工保險條例》 制度性質 強制雇主應給付勞工的法定退休保障制度 屬於社會保險（政府管理） 計算方式 提撥制（依專戶累積及投資報酬） 給付制（依年資與薪資計算） 資金來源 舊制： 依據「勞動基準法」，雇主應負擔退休金，有特定年資與年齡條件。 新制：依據「勞工退休金條例」，雇主每月為適用勞基法的勞工提繳不低於月薪6%的退休金到個人專戶，勞工也可自願提撥。 勞工+雇主+政府繳納保費 請領條件 舊制：依據特定年資與年齡條件，可向雇主申請。 新制：年滿60歲後，勞工可申請領取個人專戶累積的本金及收益。



離職退保，並符合年齡與年資規定後，向勞保局提出申請。 領取方式 舊制：為一次發給。 新制：參加勞退新制的勞工朋友只要年滿60歲，無論在職與否，即符合請領新制勞工退休金的資格。若勞工於年滿60歲前喪失工作能力者，得提前請領退休金。（詳見勞動部勞工保險局） 一次性給付或月領退休金 風險承擔 勞工個人承擔投資風險 政府承擔風險 適用對象 受勞退條例保障勞工 不只受僱勞工，無一定雇主或自營作業的勞工也可參加。

藉由了解勞工退休金和勞保老年給付的差異，有助於勞工規劃退休收入，避免混淆造成誤解。退休金不只是「一筆錢」，而是2種制度分別累積與給付，2者合計才能真正保障退休生活品質，讓您退休生活更安心。

