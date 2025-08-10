晴時多雲

棄台積電Dojo SoW轉投三星 陸行之：特斯拉跟台積電之間肯定有貓膩

2025/08/10 11:23

特斯拉Dojo晶片生產為台積電獨家，但近日傳出第3代 Dojo（Dojo 3）開始，會轉向三星及英特爾，形成全新供應鏈雙軌制模式。（法新社、路透，本報合成圖）特斯拉Dojo晶片生產為台積電獨家，但近日傳出第3代 Dojo（Dojo 3）開始，會轉向三星及英特爾，形成全新供應鏈雙軌制模式。（法新社、路透，本報合成圖）

〔財經頻道／綜合報導〕近日外媒報導，特斯拉（Tesla）發展自動駕駛AI訓練的超級電腦「Dojo」同時大調整供應鏈。Dojo晶片生產為台積電獨家，但傳第3代Dojo（Dojo 3）開始，會轉向三星（Samsung）及英特爾（Intel），形成全新供應鏈雙軌制模式，消息一出，引發外界關注。對此，知名半導體分析師陸行之分享看法，並認為特斯拉跟台積電之間肯定有很多我們不知道的貓膩。

陸行之今（10日）稍早在臉書發文指出，有伺服器專家告訴他，特斯拉決定把Dojo system on wafer（台積電的SoW）晶片研發/量產項目取消，是因為馬斯克沒看到AI教主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在2027要推NVL576 Vera Rubin Ultra AI訓練機櫃。

陸行之感嘆，馬斯克之前忙於政治及太多雜務，現在又在忙著擴大robotaxi營運範圍及最新FSD更新，一拖拉庫分公司要管，還要一天到晚到X推文懟人，搞到黃仁勳新品的藍圖推出很久都不知道，加上舊車賣不動，新車推不出，難怪最近特斯拉股價一直在350美元（約新台幣1.04萬美元）以下盤整，更不用肖想女股神伍德（Cathie Wood）一直妄想的2000至3000美元了（約新台幣5.94萬至8.96萬元）。

陸行之稱，台積電在今年由張曉強博士做的Technology Symposium還是有提到Dojo SoW的進展，沒想到才沒幾個月過去，就被馬斯克放鴿子，還官宣找三星合作2奈米AI 6。還是我們應該反過來看，馬斯克決定不要做台積電的7奈米Dojo SoW，惹火台積電決定不想支持訂單少少的未來特斯拉AI晶片量產研發，3/4奈米AI 5繼續來不及改，馬斯克就找三星合作給台積電難看。你們覺得呢？

陸行之又指，AI 5才推出1年裝新車，AI 6就要在2028/2029推出，你們信嗎？如果AI 5只出現2-3年就要換新版AI 6，那誰要笨笨的去買AI 5的新車？為何特斯拉不能一次用AI 5晶片搞定一切，既然現在AI 4+FSD已經都可以拿來做Level 4的Robotaxi了，這特斯拉跟台積電之間肯定有很多我們不知道的貓膩。

