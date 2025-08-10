晴時多雲

無懼房市陷泡沫化危機 元大金獵地不手軟

2025/08/10 10:13

無懼房市陷泡沫化危機，元大金獵地不手軟。（資料照）無懼房市陷泡沫化危機，元大金獵地不手軟。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕近期房地產市場傳出陷入泡沫化危機，不過，元大金（2885）獵地不手軟，旗下元大人壽今年以來兩度取得地上權標案，5月才以21.777億得標財政部國有財產署臺北市中山區長安段三小段271-2 地號等4筆地上權案，8月再度以21.97億得標財政部國有財產署臺北市大安區瑞安段一小段138地號地上權案。

針對長安段土地，元大人壽表示，將依據投標計畫積極展開運用，促進都市建設持續進步的同時，也能供應更為充裕且優質的出租住宅；至於瑞安段土地，也將依據投標計畫展開規劃與開發運用。

連續兩次積極投標，元大人壽指出，持續取得地上權標案，主要是提升資產負債的幣別配適程度，提供長期穩定的經常性收益，並降低外幣投資的避險成本與日漸升高的匯率波動風險。

對照元大金7月自結獲利來看，元大金單月稅後淨利32.17億元，每股稅後盈餘（EPS）1.50元，主要是來自於元大證券稅後淨利19.58億元、銀行稅後淨利則為11億元，而元大人壽則因避險成本居高不下、出現小幅度虧損。

再進一步仔細分析元大人壽近期獲利表現，可發現3月因美元升值產生匯兌利益、稅後淨利3.58億元，4月台幣升值逾3.5%產生匯兌損失，稅後淨損9.39億元，5月再因台幣升值逾6.5%產生匯兌損失，當月稅後淨損20.73億元，6月受惠於部分商品責任準備金收回，稅後淨利26.83億元；由於匯率波動致使元大人壽獲利起伏，遂將可運用資金轉向不動產。

