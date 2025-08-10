晴時多雲

台股逼近歷史高點 法人緊盯兩大關鍵指標

2025/08/10 09:43

台股逼近歷史高點，法人緊盯兩大關鍵指標。（擷取自奇摩股市）台股逼近歷史高點，法人緊盯兩大關鍵指標。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股利空出盡、站上2萬4千點大關，逼近台股歷史高點2萬4416點，何時能創新高？法人認為兩大關鍵指標可留意，第一「成交量」是否能同步放大，第二「權值王台積電（2330）」後續動向。

元大投顧分析，上週五台股雖然再次跳高開出，指數再創波段新高，但可發現整體追價意願卻已明顯減弱，尤其權值王走勢停滯跌落平盤，資金雖然靠向中小型股維繫人氣，但獲利回吐與解套雙重賣壓隱隱浮現。

元大投顧指出，若台股想突破歷史高點2萬4416點，就攻堅角度來說，成交值必須同步放大，可追蹤5日均量衡量強弱力道，同時，5日均線也可做為短線多空方向研判依據，而權值王台積電再創天價，引領大盤不斷向上，後續動向對大盤能否繼續向上扮演關鍵角色。

保德信投信認為，外資單週加碼519.54億元，連續第7週站在買方，投信連續第2週回補71.98億元，台灣7月出口566.8億美元，創下歷年單月新高，年增42%，並繼續創下連21紅紀錄，反映AI產業資本支出持續擴張，建議現階段宜選股不選市且採多元布局，包括跌深題材股、長線趨勢股等為主。

