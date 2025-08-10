晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

「亞洲資產管理中心高雄專區」推首座公辦都更案 估吸53億民間投資

2025/08/10 09:35

前金區後金段公辦都更案位置圖。（捷運局提供）前金區後金段公辦都更案位置圖。（捷運局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「亞洲資產管理中心高雄專區」於今年7月上路，高市府趁勢推出區內首座公辦都更案（前金區後金段），預估吸引民間投資53億元，市府可分回約25億元，將全數挹注高雄捷運建設經費。

「亞洲資產管理中心高雄專區」範圍。（捷運局提供）「亞洲資產管理中心高雄專區」範圍。（捷運局提供）

高雄市中正路過去一直是重要金融街的產業群聚效益，市府將中正路以南、民族與民權路以西、復興三路以北到亞灣區為範圍，劃定為全台首座的「亞洲資產管理中心高雄專區」。

目前金管會已核准23家銀行、投信投顧及保險業進駐「亞洲資產管理中心高雄專區」，同時開放跨境金融服務、金融資產組合融資、保單及保費融資新商品、家族辦公室等32個項目，並以國際市場為目標，進一步吸引資產管理產業、法律稅務機構與新創業者進駐。

高雄市捷運局指出，此次推出的「前金區後金段44地號等8筆土地」公辦都更案，就位於「高雄專區」內，即日起正式招商，規劃地上30層、地下5層的住商大樓，因基地位於「亞洲資產管理中心—高雄資產管理專區」範圍內，預估吸引民間投資53億元，招商日期至今年12月8日。

高雄市捷運局長吳嘉昌說明，本案基地位於捷運O4捷運前金站西南側，距捷運站步行距離僅250公尺，土地面積約990坪，使用分區為第四種商業區，使用項目比照一般商業區，建蔽率60%、容積率630%，透過都市更新，設計容積可達法定容積1.5倍，總投資金額估計達53億元、總銷售金額約79億元，市府分回約25億元，將全數挹注高雄捷運四線齊發的建設經費。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財