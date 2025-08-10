「亞洲資產管理中心高雄專區」推首座公辦都更案 估吸53億民間投資

前金區後金段公辦都更案位置圖。（捷運局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「亞洲資產管理中心高雄專區」於今年7月上路，高市府趁勢推出區內首座公辦都更案（前金區後金段），預估吸引民間投資53億元，市府可分回約25億元，將全數挹注高雄捷運建設經費。

「亞洲資產管理中心高雄專區」範圍。（捷運局提供）

高雄市中正路過去一直是重要金融街的產業群聚效益，市府將中正路以南、民族與民權路以西、復興三路以北到亞灣區為範圍，劃定為全台首座的「亞洲資產管理中心高雄專區」。

請繼續往下閱讀...

目前金管會已核准23家銀行、投信投顧及保險業進駐「亞洲資產管理中心高雄專區」，同時開放跨境金融服務、金融資產組合融資、保單及保費融資新商品、家族辦公室等32個項目，並以國際市場為目標，進一步吸引資產管理產業、法律稅務機構與新創業者進駐。

高雄市捷運局指出，此次推出的「前金區後金段44地號等8筆土地」公辦都更案，就位於「高雄專區」內，即日起正式招商，規劃地上30層、地下5層的住商大樓，因基地位於「亞洲資產管理中心—高雄資產管理專區」範圍內，預估吸引民間投資53億元，招商日期至今年12月8日。

高雄市捷運局長吳嘉昌說明，本案基地位於捷運O4捷運前金站西南側，距捷運站步行距離僅250公尺，土地面積約990坪，使用分區為第四種商業區，使用項目比照一般商業區，建蔽率60%、容積率630%，透過都市更新，設計容積可達法定容積1.5倍，總投資金額估計達53億元、總銷售金額約79億元，市府分回約25億元，將全數挹注高雄捷運四線齊發的建設經費。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法