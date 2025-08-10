「中電南送」被打臉 六都電力自給率高雄第一達152.9％

六都電力自給率高雄第一，達152.9%。（圖擷自高雄好過日臉書）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕清大教授葉宗洸日前在首場核三重啟公投意見發表會上，指核三除役後，南部電力依賴中部燃煤機組「中電南送」遭台電打臉，指台中電廠發電量自2019年起就不夠，台中市持續依賴外縣市電力支援；事實上根據台電年報，六都電力自給率高雄第一152.9%，台中為86.3%。

根據2023年台電年報，六都之中僅有高雄、桃園電力可以自給，其中高雄市電力自給率152.9%，擁有大潭電廠且正在興建三接的桃園市為137.7%。其餘四都都需要外部電力支援，分別是第三名的新北市87.4%、第四名的台中市86.3%、第五名的台南20.2%，最後是幾乎沒有發電量的台北市1.4%。

臉書社團「高雄好過日」認為，因應AI與半導體產業需求，未來用電量將繼續增加，目前主要科學園區所在地，僅高雄有最充分電力供應，應是產業發展的優先區域。另外高雄興達電廠煤轉氣也遠比中火順利，地方政府大力支持轉型而非阻礙，也會讓高雄的能源供應更平穩。

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾昨晚也在臉書指出，台北人只聽過中火，以為台灣缺電靠中火發電？「台中這幾年電都是靠外縣市支援，高雄更一直往北輸出電力幾十年了！單算高雄火力發電機組數也是台中兩倍」，「但如果你覺得高雄市區有三座火力發電電廠這樣就驚人了，那你一定不認識大林蒲」。

杜奕瑾是高雄大林蒲出生的，從小被800多支煙囪包圍。「在大林蒲之子前，中火5支煙囪有什麼好吵的」，他認為「用多少電就要做好自己地區的供電規劃」，不是都想用電然後都不發電。不是把供電都寄託在單一供電佔比3%不到的核電、或是污名化單一火力發電廠與無視其他多元電廠的努力。

