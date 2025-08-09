決策艱難！Fed官員：美國已陷通膨與就業雙重風險

美國面臨通膨與就業雙重壓力，聯準會陷決策困境。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國聖路易聯邦儲備銀行總裁慕薩勒（Alberto Musalem）8日指出，聯準會（Fed）已同時面臨通膨與就業目標風險，決策者必須權衡那一個威脅更嚴重，才能決定降息的適當時機。

慕薩勒對密西西比州一個經濟團體說，在關稅推升物價，以及就業成長放緩之間，「聯準會的兩大任務都面臨風險，而當這種情況發生，亦即當出現通膨與就業風險時，必須採取平衡作法，這意謂必須思考未能達成兩任務的可能性、以及任務目標的差距規模與可能持續的時間，這就是我們現在正在做的平衡行動」。

請繼續往下閱讀...

慕薩勒今年握有利率政策投票權，他沒有表示9月中旬的聯準會政策會議是否應該降息。在上週的聯準會政策會議上，他投票支持維持利率在目前的4.25％至4.5％之間不變。

然而在該會議兩天後，美國就業報告顯示，7月就業成長放緩，而前兩月的新增就業比原先估計的大為減少，且失業率上升。

慕薩勒說，他仍然認為川普政府的新進口關稅將導致通膨持續，但聯準會現在也必須防範就業成長放緩，對央行而言，這是一個艱難的局面。

他說，「關稅對通膨的影響可能大部分是短暫的，而且將消退，但也有合理的可能性會持續一段時間」。

他補充，「目前勞動市場看起來還好，但上半年的經濟成長已低於潛在水平，預計下半年也將延續該趨勢，而這為就業市場帶來風險」。

投資人預期聯準會將在9月降息0.25個百分點（1碼），之後12月再降1碼。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法