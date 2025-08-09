晴時多雲

對決台積電！4英特爾前董事：分拆製造部門 成立新公司聘新執行長

2025/08/09 22:36

4名英特爾前董事呼籲分拆製造部門，成立新公司。（路透）4名英特爾前董事呼籲分拆製造部門，成立新公司。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國「財星」（Fortune）雜誌披露，在美國總統川普意外批評英特爾執行長陳立武與中國的關係具「高度利益衝突」，應該辭職後一天，4名英特爾前董事呼籲將英特爾製造部門分拆成一家獨立公司，並由英特爾股東與董事會決定陳立武的命運。

4名英特爾前董事支持川普對陳立武的抨擊，在提供給財星的集體聲明中，他們呼籲對英特爾進行一場更徹底的重組，亦即將英特爾的製造部門分拆成一家獨立公司，以確保美國晶片製造的主導地位。

這4名英特爾前董事會成員為白茜芙（Charlene Barshefsky，前美國貿易代表）、亨特（Reed Hundt，前聯邦通信委員會主席）、普拉默（James Plummer，史丹佛大學院長）與尤菲（David Yoffie，英特爾前董事長、哈佛商學院教授）。

他們說，陳立武是英特爾7年來第4位執行長，7年來英特爾的業績幾乎沒有改善，因此只有大破大立才能恢復英特爾的競爭力，保護美國的國家安權利益。

該救亡圖存計畫的重點是「解放」英特爾的代工業務，亦即英特爾為自家產品與第三方客戶生產晶片的製造資產。這些先進晶片代工廠越來越受到美國總統川普、中國國家主席習近平，以及整個科技產業關注。

他們指出，英特爾過去一直是晶片領域的龍頭，但近年落後輝達、台積電與其他企業。英特爾有兩大主要業務，一是晶圓代工，另一個是包含旗艦的個人電腦、伺服器微處理器以及網路設備與軟體等的「英特爾產品」。兩個業務對運算都至關重要，但只有晶圓代工才是國家安全的關鍵，而國家安全正是川普與習近平貿易談判的關鍵要點。

他們主張，分拆晶片製造實體將直接解決市場競爭力與國家對先進半導體的戰略需求問題。他們呼籲英特爾股東堅持分拆，這將創建一個新的獨立製造實體，有自己的董事會與執行長。

為了使這新公司能與台積電競爭，他們呼籲晶片法案之下剩餘的資金用於支持該公司，並協助說服美國設計公司下訂單，這將使該新公司成為台積電的替代方案，「既能滿足資料中心和其他商業用途所需的尖端晶片需求，也能滿足國家安全需求」。

