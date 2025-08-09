白宮證實 歐盟及日本不疊加關稅

白宮官員證實，目前僅有歐盟及日本不會在既有稅率疊加對等關稅。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本《共同社》9日報導，白宮官員證實，日本與歐盟銷美產品都免疊加關稅，也就是說日本不會在既有稅率疊加15%的對等關稅，將適用減輕負擔的特別措施。

報導指出，日本政府談判代表-經濟再生擔當大臣赤澤亮正先前已說明過此事，隨後美國政府首度證實日本免疊加關稅。也就是原先稅率低於15％的日本輸美商品，稅率將增至15％；原先就高於15％的日本輸美商品，稅率不會疊加，將維持不變。

報導說，赤澤亮正曾提及，川普政府的團隊已承認，川普上週簽署關於對等關稅的行政命令並不準確，也沒有正確反映日本與美國在7月22日談妥的貿易協議。

赤澤亮正週四（7日）在華盛頓分別與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及財政部長貝森特（Scott Bessent）商談後告訴媒體，美國已承諾更正總統命令，以正確落實雙方協議。但目前尚不清楚該命令何時會進行修訂，目前僅針對歐盟獲得禁止疊加關稅的條件。

1位白宮官員也指出，當我們（美日）完成協議，日本將適用豁免措施，但美國可能需要一段時間才會進行修正，目前仍在敲定其他細節。

