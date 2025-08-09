晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

北京也吃不到？美駐巴拿馬大使嗆李嘉誠須吐出港口經營權

2025/08/09 16:13

香港長和集團3月宣布將巴拿馬運河等43座港口業務，出售給美商貝萊德和地中海航運所組成的投資團隊。（路透）香港長和集團3月宣布將巴拿馬運河等43座港口業務，出售給美商貝萊德和地中海航運所組成的投資團隊。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕李嘉誠旗下長和集團3月宣布將巴拿馬運河等43座港口業務，出售給美商貝萊德和地中海航運所組成的投資團隊，雙方的獨家磋商期7月底屆滿。傳出北京要求讓國企中遠集團加入投資團隊，以推進港口交易。美國駐巴拿馬大使卡布瑞拉（Kevin Marino Cabrera）直指，長和集團是一間「共產黨的公司」，只要是與中國有關聯的營運者，都必須撤出巴拿馬運河主要港口營運。

《金融時報》8日披露，長和與貝萊德和地中海航運的獨家磋商期滿後，長和隨即發表聲明稱，將繼續與該投資團隊進行談判，並考慮邀請來自中國的主要戰略投資人加入。2名知情人士表示，中遠集團是唯一獲准參與談判的中企。

據悉，中遠集團正尋求在長和出售海外港口資產交易中，持有至少20%至30%的股權。其中一個方案，中國遠洋海運集團將獲得41個港口的股份，但不包括2個巴拿馬運河港口。

此消息引起美國駐巴拿馬大使不滿。根據南華早報報導，美國駐巴拿馬大使卡布瑞拉6日訪問巴拿馬北部箇朗（Colon）省時，呼籲將與中國有關的營運者從巴拿馬運河主要港口撤出。他強調，華府支持替代長和集團。

卡布瑞拉抨擊長和旗下的巴拿馬運河公司，直言「他們是一個糟糕的運營商，沒有做得很好，也是共產黨的公司，我們很高興他們很快就會不再運營這些港口了。他說，任何新的營運者應該是可靠並承諾支持巴拿馬人民的公司。

正當管理巴拿馬運河兩端兩個港口的長和集團，陷入美中政治角力之際，巴拿馬政府也出手了。巴拿馬政府對長和旗下公司經營的巴拿馬運河2港口提起訴訟，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）日前強調，若法庭判決港口經營權續約合約無效，巴拿馬將回收經營權。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財