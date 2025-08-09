北京也吃不到？美駐巴拿馬大使嗆李嘉誠須吐出港口經營權

香港長和集團3月宣布將巴拿馬運河等43座港口業務，出售給美商貝萊德和地中海航運所組成的投資團隊。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕李嘉誠旗下長和集團3月宣布將巴拿馬運河等43座港口業務，出售給美商貝萊德和地中海航運所組成的投資團隊，雙方的獨家磋商期7月底屆滿。傳出北京要求讓國企中遠集團加入投資團隊，以推進港口交易。美國駐巴拿馬大使卡布瑞拉（Kevin Marino Cabrera）直指，長和集團是一間「共產黨的公司」，只要是與中國有關聯的營運者，都必須撤出巴拿馬運河主要港口營運。

《金融時報》8日披露，長和與貝萊德和地中海航運的獨家磋商期滿後，長和隨即發表聲明稱，將繼續與該投資團隊進行談判，並考慮邀請來自中國的主要戰略投資人加入。2名知情人士表示，中遠集團是唯一獲准參與談判的中企。

據悉，中遠集團正尋求在長和出售海外港口資產交易中，持有至少20%至30%的股權。其中一個方案，中國遠洋海運集團將獲得41個港口的股份，但不包括2個巴拿馬運河港口。

此消息引起美國駐巴拿馬大使不滿。根據南華早報報導，美國駐巴拿馬大使卡布瑞拉6日訪問巴拿馬北部箇朗（Colon）省時，呼籲將與中國有關的營運者從巴拿馬運河主要港口撤出。他強調，華府支持替代長和集團。

卡布瑞拉抨擊長和旗下的巴拿馬運河公司，直言「他們是一個糟糕的運營商，沒有做得很好，也是共產黨的公司，我們很高興他們很快就會不再運營這些港口了。他說，任何新的營運者應該是可靠並承諾支持巴拿馬人民的公司。

正當管理巴拿馬運河兩端兩個港口的長和集團，陷入美中政治角力之際，巴拿馬政府也出手了。巴拿馬政府對長和旗下公司經營的巴拿馬運河2港口提起訴訟，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）日前強調，若法庭判決港口經營權續約合約無效，巴拿馬將回收經營權。

