每年砸超過20萬元「瘋狂追星」 45歲單身OL驚覺殘酷老後現實

2025/08/09 16:03

有些粉絲可能會為了追星而花費大量的金錢和時間，但務必衡量自身財務狀況「理智追星」。追星示意圖。（路透）有些粉絲可能會為了追星而花費大量的金錢和時間，但務必衡量自身財務狀況「理智追星」。追星示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕追星是不少人的愛好活動，有些粉絲可能會為了追星而花費大量的金錢和時間，但這個過程中必須衡量自身能力「理智追星」，否則就得面對殘酷現實。日本一名45歲、單身的A女士，其年收為470萬日圓（約96.6萬元新台幣），工作很好請假、工時也不長，在閒暇時間很多的狀況下，「追星」成為她最大的生活樂趣，不只頻繁參加演唱會或活動，還會和同好交流，甚至還會「遠征」外縣市，每年花在追星的開銷就超過 100 萬日圓（約20.5萬元新台幣）。儘管70多歲的老母親偶爾會勸A女「節制一點」，但A女心想距離退休還久，所以並沒有太認真考慮未來的事，直到她最近看到退休年金預估額時，才驚覺大事不秒，每月只能拿到約7萬4000日圓（約1.52萬元新台幣），根本不能生活，這讓A女打算減少追星的開銷，開始好好存錢。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導案例，A女在地方城市的一家中小企業擔任辦公室員工。20 多歲時結婚，30 多歲時離婚。此後一直保持單身，與心愛的貓一起住在租屋公寓裡，雖然年收入470萬日圓在日本來說並不算太多，但這份工作壓力不大，每個月最多加班約10小時，週末和國定假日都可以休假，特休也很好請，A女很喜歡這樣的工作環境，原因在於，比起收入，A女更重視的是自由時間，身為偶像的粉絲，參與「推活」的追星活動是她最大的生活樂趣。

A女70多歲的老母親偶爾會勸她：「妳要過這樣的生活到什麼時候呢？」但 A 女總覺得「退休還早，光擔心也沒用」，並沒有太認真考慮未來的事。

直到某天，她收到一封由日本年金機構寄來，有關年金的信函，過去都是以明信片的方式寄來，她甚至連看都沒看過，這次改成信函，所以A女就好奇打開來看，信裡詳細記載了她的年金參加紀錄和已繳的保險費，A女有參加厚生年金，雖然在轉職間有一小段期間未繳，但她已累積超過 20 年的繳納紀錄。

但信中列出的年金預估額，也就是把國民年金和厚生年金相加後，發現A女每年僅能拿到 88 萬 3000 日圓（約18.15萬元新台幣），每個大約只有 7 萬 4000 日圓，這讓A女忍不住質疑：「這麼少？不會是算錯了吧？」雖然A女才 45 歲，還打算再工作 15 年並持續繳費，信上也寫說未來金額會依繳費狀況增加，但她仍不免擔心：「已經繳了 20 多年，怎麼還是這樣？」

A女後來詢問有在投資理財的同齡朋友，朋友告訴她「這個年紀的數字本來就會很低」，但60歲時也不會高到哪裡去，並推估自己退休時大概也只能拿到每個月12萬日圓（約2.46萬元新台幣）的退休金，A女聽到後心想「那我可能還不到這個數字，該怎麼辦？」原本覺得還很遙遠、甚至像是別人事情的退休生活，瞬間變得真實並迫近眼前。

A女說：「朋友早就有在規劃了，而我完全沒想過，還用 20、30 多歲的心態在生活。光是追星花的錢，一年應該就超過 100 萬日圓，但我也沒仔細算過。以後打算減少周邊商品和遠征的花費，好好存錢。」

A女慶幸自己還有 15 年才退休，及早意識到退休規劃算是幸運。不過追星對她來說仍是無可替代的幸福，因此為了能一直享受下去，「花錢」與「存錢」的平衡非常重要。報導提到，等A女進入 50 多歲，年金的預估額會更精確，趁現在或許可以花一點時間檢視收支狀況、思考資產累積計畫。

