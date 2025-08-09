一帶一路大錢坑！印尼雅萬高鐵虧慘了

中國與印尼合作耗資73億美元興建印尼高速鐵路（也稱雅萬高鐵）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國與印尼合作耗資73億美元（約新台幣2198億元）興建印尼高速鐵路（也稱雅萬高鐵），是中國「一帶一路」指標工程之一，卻為印尼帶來的龐大債務，營運首年就面臨3.15兆印尼盾（約新台幣58億元）赤字，預估要40年才能損益兩平。外媒披露，印尼主權基金-達南塔拉（Danantara）正為債務纏身的雅萬高鐵制定重組計畫，希望透過修改貸款條件來減輕償債壓力。

《外交家》雜誌（The Diplomat）、《雅加達環球報》（Jakarta Globe）等報導，印尼投資部長、達南塔拉執行長羅桑（Rosan Roeslani）表示，我們正在評估這個項目，如果採取企業行動，會徹底解決債務問題，而非單純延後償還。

他說，我們將設法重組雅萬高鐵的債務結構。羅桑並未透露具體的利率調降幅度或展延期限，僅表示詳情將稍後公布。

這條耗資73億美元的鐵路，2023年10月通車，是連接雅加達與萬隆的高速鐵路，這項工程由4家印尼國有企業，與中國鐵路國際有限公司聯合組建的「印尼中國高鐵公司」（KCIC）承建營運。

然而，作為中國「一帶一路」倡議的旗艦項目，雅萬高鐵卻成為「債務陷阱外交」的典型案例。中國2015年10月成功取得雅萬高鐵工程，2016年開始建設，後面幾年因土地徵用糾紛、環境問題和新冠疫情等情況，項目經歷了一系列延誤和成本超支，從最初的預算約40億美元（約台幣1204億元），到總成本飆升至73億美元。

此外，該項目在營運首年，就面臨3.15兆印尼盾赤字，且預估需要40年才能達到損益平衡。值得注意的是，儘管面臨嚴重債務問題，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）仍希望將高鐵路線延伸至東爪哇省首府泗水，而相關部門目前也正為高鐵擴建制定法律框架。

