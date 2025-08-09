晴時多雲

黃仁勳親自出馬！傳輝達H20晶片輸中 美商務部點頭放行

2025/08/09 14:21

金融時報報導，美國商務部開始向輝達核發許可證，讓輝達能向中國出口H20晶片。示意圖。（路透資料照）金融時報報導，美國商務部開始向輝達核發許可證，讓輝達能向中國出口H20晶片。示意圖。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《金融時報》報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳赴白宮與總統川普會面後，美國商務部開始向輝達核發許可證，讓輝達能向中國出口H20晶片。

1名美國官員透露，監督出口管制的商務部工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）已開始核發H20晶片出口許可證。

為了符合美國前總統拜登時代的AI晶片出口管制，輝達專為中國市場設計H20晶片，但今年4月，川普政府起初採取更強硬的立場，告訴輝達不得向中國銷售H20晶片。

為爭取放行，黃仁勳訪問白宮並直接遊說川普後，川普雖立場有所改變，但政府做出決定後遲未核發許可證，讓輝達備感挫折。

不過美國7月曾撤銷針對輝達向中國銷售H20的禁令，輝達當時表示，正向美國政府提交申請，以恢復向中國銷售H20晶片，並保證將很快獲得許可證。

《金融時報》披露，黃仁勳本月6日再訪白宮與川普會面，兩天後（8日），商務部開始核發許可證，允許輝達向中國出口該款晶片。

在中國對輝達H20晶片的潛在安全風險提出疑慮後，輝達上月表示，其產品沒有可供遠端存取或控制的「後門」。《路透》報導，除H20外，輝達其他先進AI晶片對中國的出口仍受到限制。

