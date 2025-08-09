半導體100％關稅對台灣經濟如何？《彭博》計算「3假設」全透露

美國總統川普公布擬對半導體課徵100%關稅，外媒列出半導體關稅對台灣經濟影響的3種可能性。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普公布擬對半導體課徵100%關稅，外媒報導警告，全球可能再次引發衝擊，也可能對仰賴晶片出口的台灣經濟造成嚴重影響，並列出半導體關稅對台灣經濟影響的3種可能性。

根據《彭博社》報導，報導指出，目前關於川普所提關稅的實施仍有限，包括稅率範圍、實施時間，以及是否真的對（蘋果）、輝達（NVIDIA）等在美投資企業給予免稅，皆尚未明朗。

不過美國4月11日的半導體對等關稅入境清單指出，未來可能適用關稅的產品涉及個人電腦、智慧型手機等電子商品，這些商品在2024年佔台灣對美出口關稅超過6成。

考慮到不確定性，彭博經濟學家先以「25%有效關稅」，評估對台灣經貿潛在影響。這25%假設的根據是，在100%的晶片關稅下，台灣有75%產品豁免，其餘25%被課100%關稅，那在這種情況下，美國對台灣輸美商品課徵的有效關稅稅率，將從目前的9.2%上升至25.1%，高於去年平均0.9%。

報導推估，若以25%關稅且無豁免為基準情境推算，未來5年台灣將對美整體出口關稅已超過50%。

若稅率提高至100%關稅，剩餘的晶片出口將再減半，台灣整體對美晶片出口減幅將達約75%。

若只有25%的台灣輸美晶片，適用川普威脅課徵的100%關稅，其餘75%可豁免，則台灣對美整體晶片出口將減少20%，對美整體出口下滑12%，中期可能拖累台灣國內生產毛額（GDP）約1%。

此外，若川普的關稅政策延後實施，反而可能促使業者提前備貨、加速出貨，可望短期內拉升台灣第3季經濟表現。

不過若最終僅有限豁免或全無豁免，台灣對美出口恐減34%，GDP損失最高可達2.5%。

目前台灣出口至美國的晶片幾乎佔據零關稅優勢，有助於提升交易並帶動經濟動能，《彭博》提醒，一旦失去零關稅優惠，恐擴大對製造業與出口的全面衝擊，後續發展仍須密切觀察美方政策走向。

