晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

半導體100％關稅對台灣經濟如何？《彭博》計算「3假設」全透露

2025/08/09 12:20

美國總統川普公布擬對半導體課徵100%關稅，外媒列出半導體關稅對台灣經濟影響的3種可能性。（路透資料照）美國總統川普公布擬對半導體課徵100%關稅，外媒列出半導體關稅對台灣經濟影響的3種可能性。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普公布擬對半導體課徵100%關稅，外媒報導警告，全球可能再次引發衝擊，也可能對仰賴晶片出口的台灣經濟造成嚴重影響，並列出半導體關稅對台灣經濟影響的3種可能性。

根據《彭博社》報導，報導指出，目前關於川普所提關稅的實施仍有限，包括稅率範圍、實施時間，以及是否真的對（蘋果）、輝達（NVIDIA）等在美投資企業給予免稅，皆尚未明朗。

不過美國4月11日的半導體對等關稅入境清單指出，未來可能適用關稅的產品涉及個人電腦、智慧型手機等電子商品，這些商品在2024年佔台灣對美出口關稅超過6成。

考慮到不確定性，彭博經濟學家先以「25%有效關稅」，評估對台灣經貿潛在影響。這25%假設的根據是，在100%的晶片關稅下，台灣有75%產品豁免，其餘25%被課100%關稅，那在這種情況下，美國對台灣輸美商品課徵的有效關稅稅率，將從目前的9.2%上升至25.1%，高於去年平均0.9%。

報導推估，若以25%關稅且無豁免為基準情境推算，未來5年台灣將對美整體出口關稅已超過50%。

若稅率提高至100%關稅，剩餘的晶片出口將再減半，台灣整體對美晶片出口減幅將達約75%。

若只有25%的台灣輸美晶片，適用川普威脅課徵的100%關稅，其餘75%可豁免，則台灣對美整體晶片出口將減少20%，對美整體出口下滑12%，中期可能拖累台灣國內生產毛額（GDP）約1%。

此外，若川普的關稅政策延後實施，反而可能促使業者提前備貨、加速出貨，可望短期內拉升台灣第3季經濟表現。

不過若最終僅有限豁免或全無豁免，台灣對美出口恐減34%，GDP損失最高可達2.5%。

目前台灣出口至美國的晶片幾乎佔據零關稅優勢，有助於提升交易並帶動經濟動能，《彭博》提醒，一旦失去零關稅優惠，恐擴大對製造業與出口的全面衝擊，後續發展仍須密切觀察美方政策走向。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財