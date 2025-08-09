晴時多雲

川普早就準備好協議等赤澤亮正！美日關稅談判有「3大秘辛」

2025/08/09 10:02

日本貿易談判代表、經濟再生相赤澤亮正到華府7次，於7月與美方達成了貿易協議。（路透）日本貿易談判代表、經濟再生相赤澤亮正到華府7次，於7月與美方達成了貿易協議。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本在7月下旬與美國達成貿易協議，外界關注談判過程如何？國策研究院副院長郭育仁8日登上廣播節目《寶島全世界》，接受主持人鄭弘儀專訪時，透露日本官方分享的談判內幕，「聽了以後，真的是在場所有人全部傻掉！」

郭育仁表示，他上禮拜去日本開會，日本方面非常高階的官員有和他分享第一手的談判過程，透露日本貿易談判代表、經濟再生相赤澤亮正到華府後，隔天美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）早上8點多就去飯店找他吃早餐，兩人寒暄10幾分鐘，盧特尼克突然說「走，我們現在去白宮」，赤澤亮正說「昨晚剛到、什麼都還沒談，去白宮幹什麼？」結果盧特尼克說「總統（川普）在等你！跟我走就對了。」赤澤亮正聽到這句後，不去也不行了。

郭育仁接著說，進到白宮後，川普真的坐在那邊等赤澤亮正，桌上已經把協議都寫好在等，赤澤亮正大吃一驚，川普先請他坐下，然後一一算給赤澤亮正聽，其中最關鍵的5500億美元投資，儘管這數字感覺天方夜譚，但川普就細數條件，像是日本一年從美國賺走多少錢？主要貿易品項為何？應該透過何種方式轉投資美國？全部計算完之後，川普最重要的訊息，就是和赤澤亮正說「這種方式的協議對貴國有利、對美國也是有利」。

赤澤亮正當然嚇到了，所以要跟首相石破茂確認協議內容，所以他在川普面前直接和石破茂連線，把川普的邏輯跟算法報告石破茂，石破茂就授權了，美日的貿易協議就這樣簽訂了。

郭育仁坦言：「我們在場聽到日本官員披露美日談判過程，我們真的非常非常訝異。」除了此事，日本官員也告訴他們另外2個祕辛，首先是赤澤亮正到華府7次的觀察，川普身邊的閣員確實在相互競爭，像是川普比較聽誰的建議，就赤澤亮正的觀察是「商務部長盧特尼克」，原因是盧特尼克常常陪川普打高爾夫球。而盧特尼克是唯一有非常多時間不是在工作場合，而在私底下跟總統建議非常多事情的閣員，比財政部長貝森特還要更受川普的信任。

郭育仁透露，日本官員後來說的另外一個祕辛是，高階貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro），他是唯一一個幾乎每天會有10至20分鐘的時間，跟川普「咬耳朵」的官員，儘管外界普遍認為納瓦洛已經過氣，但就赤澤亮正的判斷觀察並不是這樣。

