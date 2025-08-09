基隆房屋稅新制上路 6萬戶可享1％優惠稅率

基隆市133萬餘元以下的單一自用住宅可課徵1％優惠稅率，基隆約有6萬戶受適用。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕房屋稅新制2.0已經上路，全國單一自住且房屋現值在一定金額以下者，稅率由1.2%降為1%。基隆市經計算單一住宅房屋金額基準為133萬2500元，明年5月課徵房屋稅基隆約6萬戶適用優惠稅率。

基隆市稅務局表示，為減輕國內僅有單一房屋且供自住使用民眾的房屋稅，只要本人、配偶及未成年子女在國內只有1戶房屋，沒有出租或營業使用，由本人、配偶或直系親屬實際居住使用，且戶籍登記在該房屋，房屋現值在133萬2500元以下者，房屋稅就可享有1%優惠稅率。

稅務局說明，參照財政部公告的「全國單一自住房屋現值一定金額基準」計算，基隆市單一自住房屋現值門檻為133萬2500元，明年5月課稅（課稅期間2025年7月1日至2026年6月30日）約6萬戶可適用優惠稅率1%，另有約180戶因房屋現值超過133萬2500元，無法適用1%稅率，仍按自住用稅率1.2%課徵。

稅務局提醒，自住房屋須本人、配偶或直系親屬戶籍登記在該房屋，才可繼續享有自住用優惠稅率，最遲須在2026年3月23日前登記完成。未設籍的自住房屋，須按非自住住家用稅率課徵房屋稅，非自住住家用房屋按所有人在國內持有戶數採差別稅率課徵，最高可到4.8%，與自住用稅率最大將相差4倍。

