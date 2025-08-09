晴時多雲

國民黨批賴政府粉飾太平 「美對台關稅不止20％！」

2025/08/09 09:42

行政院經貿談判辦公室昨晚說明美國對台灣產品課徵關稅為原有MFN關稅疊加暫時性對等關稅稅率20%，國民黨今日痛批賴政府不斷以粉飾太平。（資料照）行政院經貿談判辦公室昨晚說明美國對台灣產品課徵關稅為原有MFN關稅疊加暫時性對等關稅稅率20%，國民黨今日痛批賴政府不斷以粉飾太平。（資料照）

〔記者施曉光／台北報導〕針對行政院經貿談判辦公室昨晚說明美國對台灣產品課徵關稅為原有MFN關稅疊加暫時性對等關稅稅率20%，國民黨今日痛批賴政府不斷以粉飾太平的方式，聲稱是「暫時性關稅」，但當關稅實施後，經濟部才跟民眾說明原來20%是疊加關稅，「美對台關稅不止20％！」「大盲盒時代，民進黨只會叫全民喊讚？」

國民黨表示，賴政府在吹噓20％談判的同時，還派出民進黨發言人在節目上搔首弄姿的大談「要給談判團隊一個讚」，誠然談判團隊固然辛苦，需要鼓勵，但民進黨卻絕口不提實際上對美對台關稅不止20％，民進黨有哪一個人要出來給全民一個交代！

該黨並要求賴政府立刻停止823罷免行動，提出「關稅衝擊應對方案」，並具體說明補助、減稅等措施，同時盡快推動普發現金，促進內需，緩解民生壓力。

此外，國民黨智庫副執行長凌濤也發文質疑，凌濤指出，先前行政院評估有4.2萬人面臨減薪、失業，產值損失超過1.6%，這個數字是否有計入「疊加後」的真實稅率？實際衝擊究竟有多大？政府要給人民一個交代！

國民黨舉例指出，所謂的20%關稅，只是「基本門檻」，還需要疊加該貨品原有的最惠國（MFN）稅率，像工具機實際平均稅率大約是「20% + 4% = 24%」，塑膠產品實際平均稅率約為「20% + 5% = 25%」，每一個數字背後都是一家中小企業受到影響的產品與員工。

國民黨強調，當民進黨忙著大罷免大失敗之後，台灣卻要面臨大關稅變成「大盲盒時代」，全民只能靠猜測才能應對關稅所造成的減產、減薪、失業、無薪假等一系列衝擊。

