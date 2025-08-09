晴時多雲

台積電在驚嚇與驚喜交織中前進 謝金河：川普不會那麼輕鬆放過......

2025/08/09 10:04

美國總統川普。（美聯社）美國總統川普。（美聯社）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美股漲跌互見，受到川普釋出半導體關稅豁免的利多激勵，台積電股價上揚。對此，財訊傳媒董事長謝金河指出，台積電連過好幾關，不過，川普不會那麼輕鬆放過台積電，接下來難答的考題還會有很多！

謝金河在臉書PO文表示，這個禮拜，台灣的上空都是台積電有關的新聞！一個是涉及兩奈米製程的技術遭到內賊偷竊，而這個居然和日本的東京威力科創有關，另一個是川普直接要求Intel的執行長陳立武必須下台，因為他在中國投資上百家半導體公司，其中有8家是中國的軍工企業。又說大家榨乾了Intel，然後跑到台灣！川普公開介入民間企業，背後當然不單純，他又把台灣拿出來說嘴，最後的謎底一定和台積電有關！

謝金河指出，但是最核心的是，川普邀請蘋果的庫克在掛著雷根總統照片的辦公室，宣布蘋果追加1000億美元投資，總額達到6000億美元。川普同時宣布對半導體課稅100%，第一時間，大家都驚呆了，很多政黨人物都出來表態，認為台灣玩完了！不過，川普又開了一條人道走廊，他說到美國設廠投資的都可以豁免！

一直以來，很多人都在批評台積電赴美投資設廠是在掏空台灣，有人戲稱把台積電改名為美積電，他們不斷唱衰台積電。最具代表性的是台大管理學院邱宏仁副教授公開點名台積電投資美國，股價若跌破500元，他要求魏哲家要下台！如今看起來，如果台積電沒有赴美投資，稅率是100%！

謝金河續指，台積電從驚嚇瞬間轉為驚喜，在美國的ADR盤後上漲近3%，台灣的台積電也衝過1160元的價位，一口氣跑到1185元，台灣的台積電市值拉升至30.65兆台幣，而台股加權指數也重新站上24000；對比台積電，聯電顯得落寞，這個禮拜，台股市值又大洗牌，台達電市值衝過1.6兆，智邦科技到5549億元，緯穎到5371億元，智邦，緯穎市值超過聯電的5085億，這也是另一個不可思議！

謝金河直言，台積電連過好幾關，不過，川普不會那麼輕鬆放過台積電，接下來難答的考題還會有很多！

