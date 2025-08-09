晴時多雲

川普、普廷突傳峰會震動油市！國際油價本週慘跌

2025/08/09 08:55

國際油價週五（8日）持穩。（路透）國際油價週五（8日）持穩。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週五（8日）持穩，市場正等待未來幾天即將舉行的俄羅斯總統普廷與美國總統川普之間的會晤。然而，由於關稅衝擊經濟前景，本週油價仍創下自6月底以來最大單週跌幅。

美國紐約西德州中級原油期貨收每桶63.88美元，與前一交易日持平。

布蘭特原油期貨上漲16美分，漲幅0.2%，收每桶66.59美元。

布蘭特原油本週累計下跌4.4%，紐約期油下跌5.1%。

受《彭博》報導稱，華府與莫斯科正尋求達成協議，以停止烏克蘭戰爭，傳俄羅斯將保留其在軍事入侵期間所佔領的領土。這讓紐約期油週五早盤一度下跌逾1%。

報導引述知情人士指出，美俄官員正就領土問題協商，為最快在下週舉行的「雙普會」鋪路。

這一可能的會晤提升了外界對於經由外交途徑，結束烏克蘭戰爭的預期，這或許將促使對俄國的制裁鬆綁。同時，川普與俄羅斯石油買家之間的貿易緊張情勢正升溫。

川普本週威脅稱，若印度持續購買俄羅斯石油，將對其加徵關稅；他同時表示，作為俄羅斯原油最大買家的中國，也可能面臨與印度相似的關稅懲罰。

