晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃金登歷史新高後遭狙擊！超震撼「金條關稅」白宮要解釋了

2025/08/09 08:56

週五（8日）黃金價格上漲，盤中一度觸及歷史高點。（路透資料照）週五（8日）黃金價格上漲，盤中一度觸及歷史高點。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週五（8日）黃金價格盤中一度觸及歷史高點，但《彭博》報導，白宮計劃發布行政命令，澄清美國在金條關稅方面的立場，導致金價縮減漲幅，從高點回落。

英國《金融時報》先前披露，美國海關和邊境保護局（CBP）的1則訊息顯示，白宮對1公斤及100盎司金條將被歸類在需要課稅的項目中，這與原本業界預期能夠豁免各國關稅的看法背道而馳。

《路透》報導，紐約12月黃金期貨盤中稍早創下每盎司3534.10美元的新高， 紐約尾盤報每盎司3454.10美元；黃金現貨價變化不大，報每盎司3396.8美元。

金價本週上漲1%，但黃金期貨與現貨之間的價差明顯擴大。 Hargreaves Lansdown貨幣和市場主管斯特里特（Susannah Streeter）說：「黃金的恐慌性上漲表明，即使是避險資產，也無法免受關稅時代混亂所引發的波動。」

瑞銀（UBS）指出，如果關稅持續下去，預計紐約商品交易所 （Comex）的金價相對於倫敦金價的溢價將進一步擴大，其他冶煉中心之間的套利機會也將增加。

瑞士是全球最大黃金冶煉和出口中心，1公斤金條則是國際市場上最常見交易的黃金規格，更是Comex主要的標準合約形式，分析師普遍正等待問題進一步被澄清，鑑於瑞士作為世界領先的黃金精煉和運輸中心的地位，美國對黃金交付徵收關稅可能會對瑞士產生重大影響。

美國宣布對瑞士商品徵收39%的進口關稅後，瑞士正在繼續與美國持續協商以降低關稅。

兩位知情人士透露，考量到不確定性，包括某瑞士大型公司在內的一些黃金精煉業者，已經暫停向美國運送金條。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財