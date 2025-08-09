黃金登歷史新高後遭狙擊！超震撼「金條關稅」白宮要解釋了

週五（8日）黃金價格上漲，盤中一度觸及歷史高點。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕週五（8日）黃金價格盤中一度觸及歷史高點，但《彭博》報導，白宮計劃發布行政命令，澄清美國在金條關稅方面的立場，導致金價縮減漲幅，從高點回落。

英國《金融時報》先前披露，美國海關和邊境保護局（CBP）的1則訊息顯示，白宮對1公斤及100盎司金條將被歸類在需要課稅的項目中，這與原本業界預期能夠豁免各國關稅的看法背道而馳。

《路透》報導，紐約12月黃金期貨盤中稍早創下每盎司3534.10美元的新高， 紐約尾盤報每盎司3454.10美元；黃金現貨價變化不大，報每盎司3396.8美元。

金價本週上漲1%，但黃金期貨與現貨之間的價差明顯擴大。 Hargreaves Lansdown貨幣和市場主管斯特里特（Susannah Streeter）說：「黃金的恐慌性上漲表明，即使是避險資產，也無法免受關稅時代混亂所引發的波動。」

瑞銀（UBS）指出，如果關稅持續下去，預計紐約商品交易所 （Comex）的金價相對於倫敦金價的溢價將進一步擴大，其他冶煉中心之間的套利機會也將增加。

瑞士是全球最大黃金冶煉和出口中心，1公斤金條則是國際市場上最常見交易的黃金規格，更是Comex主要的標準合約形式，分析師普遍正等待問題進一步被澄清，鑑於瑞士作為世界領先的黃金精煉和運輸中心的地位，美國對黃金交付徵收關稅可能會對瑞士產生重大影響。

美國宣布對瑞士商品徵收39%的進口關稅後，瑞士正在繼續與美國持續協商以降低關稅。

兩位知情人士透露，考量到不確定性，包括某瑞士大型公司在內的一些黃金精煉業者，已經暫停向美國運送金條。

