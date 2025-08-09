4.6萬家出口中小企受匯率衝擊 郭智輝找業者談關稅匯率4+3措施

抗關稅、穩匯率，經濟部長郭智輝與卓越中小企業座談，共商關稅及匯率影響因應對策。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕關稅、匯率夾殺我國中小企業，經濟部統計我國有4.6萬家中小型出口製造業者，超過8成均使用美元報價，業者面對極大挑戰，經濟部長郭智輝昨（8日）下午主持「卓越中小企業座談會」，針對台美關稅、新台幣匯率等2議題深入交流，將透過強化產業政策與多元支持措施，以4+3措施來協助中小企業。

郭智輝繼7日找完大咖台積電、聯電、鴻海談晶片關稅後，昨也邀請國家磐石獎、小巨人獎、創新研究獎及新創事業獎等得獎中小企業座談。郭智輝表示，目前政府正持續向美國爭取更低的對等關稅稅率，為我國產業及廣大中小企業創造更有利的經貿環境，確保我國出口產品在國際市場的競爭力。依據統計，我國約有4.6萬家中小型出口製造業者，超過8成均使用美元報價，新台幣匯率變動與營收及毛利等經營績效高度相關，業者感受最為直接。

郭智輝強調，為協助中小企業穩健經營，對於美方關稅的挑戰，經濟部提出四大協助作法，包括：一、透過AI技術服務，減少製造業的生產成本，發揮「台灣製造」的彈性與速度優勢。二、赴美設置產業園區，鼓勵業者前往布局，緩解關稅衝擊；並持續與美方溝通談判，爭取更有利的關稅條件。三、鼓勵中小企業充分發揮自身優勢，深耕利基市場及客製化、高值化服務。四、以彈性與速度為核心，協助產業加速升級轉型，並提升產品附加價值，強化全球競爭力。

對於匯率波動帶來的影響，經濟部也推動相關協助措施，包括強化避險工具（如遠期外匯、選擇權）的宣導與應用、推動優惠貸款與信用保證等金融支持措施，強化中小企業競爭力並開發海外潛力市場，以因應外部變局。

此外，經濟部結合中小企業信用保證基金與公民營銀行，日前推出「協助中小企業取得避險額度信用保證措施」，透過全額信用保證，搭配銀行提供優惠方案，協助中小企業以低門檻、低成本、低風險的方式進行匯率避險，額外提供6000萬元避險交易保證額度，並於今年底前免收保證手續費，以減輕中小企業財務負擔，避免外銷利潤遭受匯率波動侵蝕。

為因應美國對等關稅衝擊，經濟部提出的出口供應鏈支持方案已開放申請，包括加碼外銷貸款優惠保證60億元、加碼中小企業貸款50億元及研發轉型補助250億元，以支持低碳化、智慧化與技術升級；同時加碼100億元補助企業拓展海外市場。歡迎各界電洽經濟部「馬上辦服務中心」（免付費電話：0800-280-280），或查詢該中心「因應美國關稅專區」及「匯率避險專區」網頁（https://0800056476.sme.gov.tw/index.php）。

