晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

半導體有多重要？1次看川普喊100％關稅背後盤算與影響

2025/08/09 12:59

川普擬對半導體課徵100%關稅。（歐新資料照）川普擬對半導體課徵100%關稅。（歐新資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普擬對全世界輸美的半導體、晶片課徵100%關稅，《BBC》對此分析什麼是半導體、為何川普威脅要徵收100%的關稅，以及半導體關稅會對台灣等國企易產生什麼影響。

什麼是半導體？

根據《BBC》報導，智慧型手機、筆電、遊戲機、太陽能電池板等，都會使用到半導體。

半導體，有時也稱為微晶片或集成電路，是由如矽等原材料的微小碎片製成的。這些材料通過「摻雜」的過程進行改變，使它們可以導電或不導電，從而用於電子設備中。

誰製造半導體？

報導直指，英國、美國、歐洲和中國等都嚴重依賴台灣的半導體，而台積電（2330）提供全球一半以上的供應。

《BBC》介紹，台積電成立於1987年，是世界上第1家致力於為設備製造商生產半導體的晶圓代工廠，目前為輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）等科技巨頭生產晶片。

南韓三星電子（Samsung）則是全球第2大供應商，與SK海力士（SK hynix）一起，致力將南韓打造成為全球最大的半導體中心之一，尤其是在記憶體晶片供應方面。

川普為何要對半導體徵收100%的關稅？

川普及其政府成員，曾提到對從其他地方生產或購買晶片的國家安全擔憂。

川普主要目的之一，是鼓勵企業在美國生產更多產品。今年4月，白宮宣布對等關稅措施，但隨後宣布將把智慧手機、電腦和其他電子產品免除於對等關稅之外，科技業因此鬆了一口氣。

但8月初，川普重申了對外國半導體徵收關稅的計畫，將對來自國外的晶片徵收100%的稅，但他沒有提供更多有關關稅的細節，僅表示企業可以透過在美國投資來避免關稅。

半導體關稅會有什麼影響？

《BBC》指出，理論上，川普威脅對外國製造的晶片進口徵收100% 的關稅，將對眾多晶片製造商和依賴它們生產半導體的科技公司產生影響，因大多數晶片製造商和科技公司都位於美國境外。

影響可能是造成貿易延遲，因為企業爭相將製造業轉移到美國，或若製造商希望將關稅成本轉嫁給消費者，一些電子產品價格將上漲。

不過川普也稱，承諾在美國製造的公司不會面臨徵稅，這意味著最大的半導體公司可能會避免川普的關稅。但報導指出，台積電已承諾在美國加碼投資，應能避免100%的關稅。

此外，南韓官員也表示，三星和SK海力士，因一些談判協議關係，不會面臨100%的關稅。

美國如何才能生產更多的半導體？

近年來，美國投入巨額資金，試圖推動國內技術製造業的發展。一些半導體公司，例如台積電，已經響應拜登政府的立法，加強了在美國的業務。

但由於技術工人短缺，該工廠的生產先前曾面臨延誤，這可能會對美國半導體製造業的成長構成更廣泛的挑戰。據報導，台積電從台灣引進數千名工人才解決了員工短缺問題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財