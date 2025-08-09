半導體有多重要？1次看川普喊100％關稅背後盤算與影響

川普擬對半導體課徵100%關稅。（歐新資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普擬對全世界輸美的半導體、晶片課徵100%關稅，《BBC》對此分析什麼是半導體、為何川普威脅要徵收100%的關稅，以及半導體關稅會對台灣等國企易產生什麼影響。

什麼是半導體？

根據《BBC》報導，智慧型手機、筆電、遊戲機、太陽能電池板等，都會使用到半導體。

請繼續往下閱讀...

半導體，有時也稱為微晶片或集成電路，是由如矽等原材料的微小碎片製成的。這些材料通過「摻雜」的過程進行改變，使它們可以導電或不導電，從而用於電子設備中。

誰製造半導體？

報導直指，英國、美國、歐洲和中國等都嚴重依賴台灣的半導體，而台積電（2330）提供全球一半以上的供應。

《BBC》介紹，台積電成立於1987年，是世界上第1家致力於為設備製造商生產半導體的晶圓代工廠，目前為輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）等科技巨頭生產晶片。

南韓三星電子（Samsung）則是全球第2大供應商，與SK海力士（SK hynix）一起，致力將南韓打造成為全球最大的半導體中心之一，尤其是在記憶體晶片供應方面。

川普為何要對半導體徵收100%的關稅？

川普及其政府成員，曾提到對從其他地方生產或購買晶片的國家安全擔憂。

川普主要目的之一，是鼓勵企業在美國生產更多產品。今年4月，白宮宣布對等關稅措施，但隨後宣布將把智慧手機、電腦和其他電子產品免除於對等關稅之外，科技業因此鬆了一口氣。

但8月初，川普重申了對外國半導體徵收關稅的計畫，將對來自國外的晶片徵收100%的稅，但他沒有提供更多有關關稅的細節，僅表示企業可以透過在美國投資來避免關稅。

半導體關稅會有什麼影響？

《BBC》指出，理論上，川普威脅對外國製造的晶片進口徵收100% 的關稅，將對眾多晶片製造商和依賴它們生產半導體的科技公司產生影響，因大多數晶片製造商和科技公司都位於美國境外。

影響可能是造成貿易延遲，因為企業爭相將製造業轉移到美國，或若製造商希望將關稅成本轉嫁給消費者，一些電子產品價格將上漲。

不過川普也稱，承諾在美國製造的公司不會面臨徵稅，這意味著最大的半導體公司可能會避免川普的關稅。但報導指出，台積電已承諾在美國加碼投資，應能避免100%的關稅。

此外，南韓官員也表示，三星和SK海力士，因一些談判協議關係，不會面臨100%的關稅。

美國如何才能生產更多的半導體？

近年來，美國投入巨額資金，試圖推動國內技術製造業的發展。一些半導體公司，例如台積電，已經響應拜登政府的立法，加強了在美國的業務。

但由於技術工人短缺，該工廠的生產先前曾面臨延誤，這可能會對美國半導體製造業的成長構成更廣泛的挑戰。據報導，台積電從台灣引進數千名工人才解決了員工短缺問題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法