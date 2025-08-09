晴時多雲

台灣不只20％「要疊加原關稅」 《紐時》1文揭台3大處境

2025/08/09 10:41

川普公布台灣「對等關稅」為20%，經濟部指出，須在20%之外再加上該貨品原有稅率，但總統賴清德日前表示這僅「暫時稅率」。（歐新資料照）川普公布台灣「對等關稅」為20%，經濟部指出，須在20%之外再加上該貨品原有稅率，但總統賴清德日前表示這僅「暫時稅率」。（歐新資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普公布台灣「對等關稅」稅率調整為20%，經濟部指出，須在20%之外再加上該貨品原有稅率，實際稅率可能超過20%，但總統賴清德日前表示這僅為「暫時稅率」，不過《紐約時報》對此分析，台灣面臨比鄰國更高的美國關稅，並受到貨幣升值的擠壓外，目前貿易協定未達成，又有政治不確定性的壓力。

《紐約時報》報導，川普今年4月2日宣布全球對等關稅名單時，台灣似乎處於有利的談判地位，而且台灣經濟的核心企業台積電（2330），數週前宣布將斥資1000億美元（約新台幣2.9兆元），擴大亞利桑那廠的業務。

但川普在列新的關稅稅率清單後，特別提到了台灣，並讚揚了台積電的投資，甚至聲稱台積電將投資「3000億美元」（約新台幣8.9兆元），在美國亞利桑那州建造世界上最大的工廠之一。對此台積電回應，「目前美國投資計畫就是已宣布的1650億美元（約新台幣4.9兆元）」。

後來川普又改稱台積電將投資「2000億美元」（約新台幣5.9兆元），又向全球宣布，擬對半導體課100%關稅，但有承諾在美設廠或正在美國設廠的企業將免徵進口關稅，這意味台積電幾乎確定被納入豁免名單。

但報導表示，這還不足以幫助台灣與華盛頓達成貿易協議，並保護其經濟免受川普其他懲罰性關稅的影響。近日生效的20%關稅，加劇賴清德面臨的政治和經濟壓力。

又加上今年新台幣兌美元大幅升值，報導直言，這對嚴重依賴出口的台灣來說，無疑是個阻礙。

此外，台灣目前關稅協議尚未談妥，但鄰國日本、南韓的稅率都略低於台灣，這恐進一步削弱台灣出口競爭力。報導指出，一些企業家和分析專家認為，川普正在尋求台灣企業，承諾在美國增加投資，類似日本承諾的5500億美元（約新台幣16兆元），以及南韓承諾的3500億美元（約新台幣10兆元）一樣。

8月1日，賴清德在「對等關稅階段性成果記者會」上，表示這次美方有議題設定，台灣也有自己主張，加上台美主要逆差來自於半導體、ICT產業跟電子零組件產業，美國希望就這部分，在最後階段一起納入談判，因此最後將232併在和對等關稅一起談判，最終目標盼創造台美雙方長期利益，讓台灣ICT產業不至造成衝擊。

賴清德總統也強調，台灣在談判過程中是秉持4個原則，也就是要保護國家利益、保護產業利益、保護糧食安全、也要保護國人健康。

並說明，美國是世界上最重要的市場，對台灣還有許多國家而言，都非常重要，台灣的對外貿易有24.3％產品是銷往美國，特別是半導體、通訊產業跟電子零組件產業，因此美國對台灣的經貿發展非常重要，這也是台灣積極和美國談判，希望一方面解決平衡台美貿易逆差問題，另一方面能夠創造互利互補的原因。

《紐約時報》指出，台灣經濟依賴出口，美國是其最大買家，而作為全球半導體供應鏈的關鍵節點，台灣主要出口產品是電腦晶片及其所含的電子元件。

但同時，台灣也是金屬工具和不鏽鋼板的主要出口地，也是螺絲和螺栓等金屬扣件的全球第3大產地，這些大部分銷往美國，因此這些製造商，勢必是受到美國對台徵收20%關稅衝擊的首要族群。

報導指出，關稅、新台幣升值、政治不確定性等衝擊，這種不確定性讓一些公司擔心如何度過接下來的處境，台灣機械工業同業公會就呼籲，希望政府能持續跟美國做溝通協商，盼能降低台灣關稅。

