台積電2奈米洩密燒到東京威力科創 日網也炸鍋「驚」句連發

2025/08/09 10:04

台積電近日傳出2奈米製程機密洩密案，最先進2奈米製程疑流向日本半導體設備大廠「東京威力科創」。（彭博資料照）台積電近日傳出2奈米製程機密洩密案，最先進2奈米製程疑流向日本半導體設備大廠「東京威力科創」。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）近日傳出2奈米製程機密洩密案，最先進2奈米製程疑流向日本半導體設備大廠「東京威力科創」（TEL）。而隨著越來越多消息傳出，日本網友對此也感到震驚，不少網友感嘆國內半導體產業快完蛋，也有一些網友看不下去痛批為何要偷技術，直呼「日本半導體完了」。

高檢署於8月5日公布，台積電察覺資訊異狀並進行內部調查，發現吳姓等2名在職工程師（目前已被開除）、陳姓前員工共6人，聯手非法取得核心關鍵技術營業秘密，隨即提出告訴，陳姓等3名工程師違反國家安全法嫌疑重大，訊後聲請羈押禁見均獲准。

台積電5日也就此案說明，公司在例行監控中發現異常行為，經內部調查確認有營業秘密遭洩露。台積電強調，已對違規人員祭出嚴厲懲處，並啟動法律程序，目前已有3名涉嫌重大違規的工程師遭羈押禁見。

東京威力科創也在7日發出聲明指出，已對台灣子公司涉案員工做出嚴格紀律處分與解僱處理，並正全力配合相關調查工作。

此案引發國內外媒體關注，日本也有多家媒體針對此案進行報導。而在Yahoo、X上或新聞網頁等平台，都能看到不少日本網友，針對此事留言討論。

不少日本網友對此感到震驚，「如果情況屬實，這是對日本的不光彩行為，希望可以徹底調查此事件」、「如果這是真的，那就太糟糕了，這種行為不僅背叛了公司之間的信任，也背叛了國家之間的信任，實在令人無法接受」。

也有網友表示：「啊？這件事居然跟日本有關嗎？」、「完了，日本半導體完了」、「我認為這次事件可能會損害國際社會對日本半導體產業的信任」、「日本從被竊取者變成了技術竊取者？」、「我之前還以為日本的技術不容小覷」、「比起能否取得機密情報，牽涉其中的日本企業更應知恥」等。

也有網友分析，這起事件恐成為「日本製造業史上最嚴重的醜聞」，「若屬實，Rapidus、東京威力科創恐受到相當大的衝擊。其實我個人認為，先前沒有創造出半點像樣成績的半導體製造商，卻竟能突然做出2奈米半導體，我感到相當不解。」

