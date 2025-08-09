晴時多雲

自由電子報
20％關稅+匯率雙重夾殺 「這產業」哀喊競爭力輸日韓

2025/08/09 08:26

台灣對美暫時性20%的對等關稅上路，大里、太平工具機業者憂心，競爭力將不如主要競爭對手的日、韓。（記者陳建志攝）台灣對美暫時性20%的對等關稅上路，大里、太平工具機業者憂心，競爭力將不如主要競爭對手的日、韓。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台灣對美暫時性20%的對等關稅本月7日已經生效，台中工具機業者郭璦玫表示，台灣工具機出口到美國實際稅率將達24.4%，足足比主要競爭對手的日、韓多了9.4個百分點，價格明顯較貴，競爭力將不如日、韓，加上台幣升值明顯，利潤都被匯率吃掉，希望政府繼續和美談判，能訂出更低的稅率，也希望中央銀行能「出手」，讓台幣往貶值方向走，讓出口廠商不要那麼辛苦。

台中大里、太平市工具機產業的重鎮，台中市太平產業園區廠商協進會理事長郭璦玫表示，工具機出口美國市場台灣主要的競爭對手是日本、韓國，如今日、韓和美國的對等關稅都是15%，台灣目前對美暫時性對等關稅為20%，但是還要再加上工具機原有的稅率4.4%，所以加起來的稅率達24.4%，而日、韓和美國簽有自由貿易協定，原本是零關稅，台灣稅率實際上是多了9.4個百分點，如此情況下，先不用比東西好壞，價格就明顯較貴，競爭力將明顯不如日、韓。

郭璦玫表示，在出口價差不利下，台灣工具機業者將非常辛苦，尤其最近幾個月，台幣升值了約13%，對於出口廠商將非常不利，雖說業者要自行承受匯差的風險，但工具機業者的利潤都被匯率吃掉了，影響真的非常大。

郭璦玫表示，知道政府很認真跟美國談判，希望能談出較低的對等關稅，業者也願意共體時艱，但在關稅和匯率夾殺下，經營非常辛苦，其中匯率的影響更大，因此希望中央銀行能讓「出手」台幣往貶值方向走，讓出口廠商不要那麼辛苦。

郭璦玫表示，國際局勢詭譎多變，不過訂單還是要接，除了希望政府多幫忙，目前也朝分散市場，以及加強自己的營業，以及生產結構上的競爭力，希望能殺出一條血路。

