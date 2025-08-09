晴時多雲

老家被哥哥擅自賣掉！70歲婦人「沒做一件事」退休夢碎

2025/08/09 11:29

遺產規劃是個老生常談的問題，與父母、子女或兄弟姊妹談論後事，總是令人感到不自在。示意圖。（路透）遺產規劃是個老生常談的問題，與父母、子女或兄弟姊妹談論後事，總是令人感到不自在。示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕遺產規劃是個老生常談的問題，與父母、子女或兄弟姊妹談論後事，總是令人感到不自在，但也有不少案例表明，不少人因為在生前疏忽了相關措施，導致後來陷入了嚴重的困境。日本70歲婦人田島紀子（化名）突然發現登記在已故母親名下的老家，被哥哥賣掉了，令她相當傻眼，而當初和哥哥的私下口頭約定，導致紀子沒有實際去辦理登記申請的舉動，成為了整個事情的關鍵，如今在一系列法律程序下，紀子若想要奪回老家，幾乎已經是個不可能的任務。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導真實案例，紀子近期收到了政府寄來的登記變更通知書，上面記載著：原本應該仍在已故母親名下的老家，竟先短暫過戶到哥哥的單獨名義，隨即轉移至第三者名下。進一步確認後，她發現房屋早已售出，新買家甚至已開始進行裝修工程。

對於長年深信「我們家在繼承問題上絕對不會起爭執」的紀子而言，這是她首次直接面對「繼承現實」的震撼時刻。

報導稱，紀子的母親去世後，哥哥曾對紀子說「老家由我先管理」，她也沒多想，更沒有急著進行遺產分割協議與不動產登記等相關事宜，但沒想到這樣的「口頭默契」，最終竟然成為致命關鍵。

在日本，未經所有繼承人協議與同意，便擅自辦理不動產過戶（登記變更）的情況並不罕見。常見手法包括：事先準備一份自筆遺囑，然後在遺產分割協議書上，擅自填寫並蓋上其他繼承人的姓名與印章，並在完全未通知其他繼承人的狀況下，單方面提出登記申請。

若出現上述狀況，一旦房產在這種情況下被出售給第三方，想再取回幾乎是不可能的。此外，若買家確信自己是透過「正當程序」取得不動產，依日本民法「善意第三人」的規定，買家在法律上極可能受到保護。

這類糾紛的背後，源於日本長年制度上的漏洞，也就是繼承登記並非強制。過去不動產因繼承發生的名義變更屬於「自願辦理」，許多家庭便將此事延宕，甚至長期擱置。不過日本已經在2024年4月修法，已要求在繼承發生後必須及時辦理登記。

不動產在兄弟姊妹共有的情況下，日後出售或處分需全員同意，常使流程陷入僵局。若一方想出售、一方想繼續居住，爭議甚至可能演變為家族決裂。紀子的案例正是如此，因為缺乏事前協商，最終摧毀了兄妹間的信任，社會上很多人自以為「我們家不會有事」，但一旦真的遇上了，也可能變成出乎意料的爭端。

報導建議，為了避免老年後增加風險，也守住與家人的親情關係，正確認識制度、及早溝通、並以書面留下證據，將是不可或缺的步驟。

