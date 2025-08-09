晴時多雲

美股收盤》科技股助攻那指創新高 台積電ADR反跌

2025/08/09 05:47

美國股市週五上漲。（彭博社）美國股市週五上漲。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國股市週五在科技類股帶動下，主要股指走勢穩健，道瓊工業指上漲206點，漲幅0.47％，那斯達克指數上漲0.98％，連2天創歷史新高，標準普爾500指數上漲0.78％，距離歷史高點僅一步之遙。費城半導體指數漲0.79％，台積電ADR逆勢下跌0.33％，收在241.83美元。

綜合外媒報導，美國總統川普祭出對輸美半導體課徵100％關稅，但投資人似乎認為力道沒有預期那麼嚴厲，而週四午夜生效的對等關稅中，其中最重的包括敘利亞的41％，以及寮國和緬甸的40％。

川普週五警告美國法院不要推翻他的關稅政策，他在「真相社交」（Truth Social）發文表示，如果法院這麼做，「那將重演1929年大蕭條」。他還表示，這些關稅對市場產生「巨大的正面影響」。

市場另外關注，川普提名現任白宮經濟顧問委員會主席米蘭出任聯準會理事。米蘭經常與川普保持一致，他此前曾表示聯準會主席鮑爾太晚降息。根據芝加哥商品交易所（CME）的聯準會觀察工具，約90％投資人認為聯準會將於9月啟動降息。

週五大型股輝達上漲1.09％、微軟上漲0.23％、亞馬遜跌0.2％、特斯拉漲2.29％、蘋果飆升4.24％、Meta漲0.98％、Alphabet漲2.47％。

本週主要股指道瓊上漲約1.4％，標普500指數上漲2.4％，那斯達克指數上漲3.9％。

道瓊工業指數上漲206.97點或0.47％，收44175.61點。

那斯達克指數上漲207.32點或0.98％，收21450.02點。

S&P 500指數上漲49.45點或0.78％，收6389.45點。

費城半導體指數上漲44.31點或0.79％，收5678.02點。

