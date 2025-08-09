晴時多雲

樺漢7月營收年月雙減 Q3匯率影響可望收斂

2025/08/09 06:05

樺漢表示，公司聚焦利基型產品與高毛利價值業務的策略正在逐步奏效。（樺漢提供）樺漢表示，公司聚焦利基型產品與高毛利價值業務的策略正在逐步奏效。（樺漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠樺漢（6414）7月營收105.8億元，月減6.8％、年減10.1%，今年前7個月營收累計為798.3億元、年減1.2%；管理層指出，雖然單月營收略有消長，累計營收仍接近去年同期水準，整體營運動能維持穩定，隨著第三季匯率波動可能趨於穩定，對營運面的影響可望逐步收斂。

樺漢觀察旗下三大事業體7月營收表現，工控設計事業貢獻26.4億元、年增27.4%；品牌通路事業42.1億元、年減12.0%，下降原因來自品牌事業體Kontron子公司 （JUMPtec）一次性處分，致使營收表現受限；系統整合事業37.3億元、年減24.0%。其中，樺漢個體（含全資子公司）7月營收達16.1億元，年增34.3%。

樺漢表示，公司聚焦利基型產品與高毛利價值業務的策略正在逐步奏效，工控設計事業體的業務需求增長、出貨順暢，業績明確增強。受惠於AI邊緣運算、智慧零售與金融等應用領域需求增溫，帶動出貨表現。系統整合事業體於相關業務與客製化設備銷售也呈現成長，逐月營運績效回穩。

樺漢因應美中關稅及全球貿易態勢，目前審慎評估匯率與關稅相關風險。而在關稅方面，儘管目前部分資通訊產品仍列於美國豁免清單，為降低潛在衝擊，樺漢已預作多元因應，包括強化與全球客戶的溝通機制，協助客戶因應新關稅情勢，以降低其成本壓力並維持市場競爭力。

同時，樺漢持續聚焦高獲利政策，推動多元多角經營布局，全力推進自有平台「ESaaS」的智慧方案應用，深化智慧物聯網（AIoT）技術整合能力，預計今年獲利仍可維持成長。下半年將有受美國客戶訂單發酵，公司製造基地已逐步移轉至海外，選定具有競爭力以及生產優勢的地區，不僅應對美歐出口需求，也兼顧成本效率與價格。

