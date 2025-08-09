獨家》東京威力科創高層7月初急奔台請罪 台積電還是決定提告

台積電相關人士透露，當7月初事件剛爆發之際，TEL兩位高層曾來台向台積電「負荊請罪」，但台積電後來還是決定提告。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電2奈米技術驚爆洩密案成為這星期熱門話題，外媒報導，有1名工程師涉案的日本設備大廠東京威力科創（TEL）派高層趕赴台灣處理善後；竹科業界、台積電相關人士透露，當7月初事件剛爆發之際，TEL兩位高層曾來台向台積電「負荊請罪」，但台積電後來還是決定提告，目前進入司法調查階段，TEL即使最近再派高層來台恐也無濟於事。

根據本報記者調查採訪結果，TEL確實有派高層來台處理善後，針對台積電的部分，洩密事件大概於6月底被台積電查出，TEL負責全球業務平台的長久保、客戶銷售的池田兩位高層主管，於7月初特別來台了解狀況，並趕赴台積電「負荊請罪」，「負荊請罪」對象推測應該是執行副總經理暨共同營運長秦永沛。對於日本高層來台一事，東京威力科創台灣子公司則低調不回應。

至於東京威力科創（TEL）的社長兼執行長河合利樹，業界認為，他應該也會想來台灣親自向台積電致歉，但以台積電董事長暨總裁魏哲家忙碌的行程，不一定能撥出時間跟河合利樹會面，尤其台積電將於下星期一、二要召開季度董事會，恐怕近期魏哲家更無暇面對， 何況，洩密案目前已進入司法調查階段，TEL再派高層來台登門致歉，恐也無濟於事。

台積電是TEL的大客戶，根據TEL年報顯示，台灣佔TEL營收比重接近二成，業界推估台積電恐佔TEL在台灣營收達八成之多，TEL的蝕刻機，光阻顯影塗佈機皆居晶圓廠關鍵機台設備，也是TEL的強項設備，光阻顯影塗佈機更居同業翹楚。內行的設備業界近期議論此事，相繼認為，設備業與晶圓廠討論試產中的機台問題，有需要也會拍照，但拍達上千張少見，TEL應該也很頭痛出現這樣「意外」事件，這顯然是員工個人單一行為，但面臨排山倒海的輿論壓力，攸關公司聲譽、形象等等，如何化解危機恐是重大考驗。

TEL日前聲明指出，集團子公司東京威力科創台灣公司一名前員工，經確認涉及台灣司法機關於8月5日公布的事件；經公司內部調查，截至目前未發現相關機密資訊外洩。公司以遵守法令及倫理基準視為最重要的經營方針，絕不容許任何違反上述準則的行為；對於涉案的台灣子公司前員工，公司已採取解僱處分，並全面配合台灣司法當局調查。基於此案已經進入司法程序，現階段將無法提供更多資訊。

高檢署於8月5日公布，台積電察覺資訊異狀並進行內部調查，發現吳姓等2名在職工程師（目前已被開除）、陳姓前員工共6人，聯手非法取得核心關鍵技術營業秘密，隨即提出告訴，陳姓等3名工程師違反國家安全法嫌疑重大，訊後聲請羈押禁見均獲准。

