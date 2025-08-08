俄國停火倒數計時 100％二級關稅箭在弦上

川普揚言，若莫斯科不停火，將祭出嚴厲的二級關稅措施。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普設定的俄國停止烏克蘭戰爭的期限8日將到期，市場密切關注白宮是否對莫斯科的石油客戶祭出嚴厲制裁。

CNBC報導，由於對克里姆林宮愈加失望，川普矢言，如果莫斯科沒有結束在烏克蘭的侵略行動，將對俄國貿易夥伴徵收「約100％」的「二級關稅」（secondary tariffs），川普原本設定50天期限，之後縮短。

請繼續往下閱讀...

彭博8日報導，消息來源指稱，美國與俄羅斯官員正努力達成協議，以停止戰火，同時允許俄羅斯佔領長年入侵所佔據的領土。川普將結束烏克蘭戰爭視為其第2任總統任期的關鍵外交政策目標，現在正加劇施壓克里姆林宮。

俄羅斯面臨的潛在風險是僅存少量的原油客戶恐瓦解，因為7國集團國家不再被允許以海運方式接收俄國原油。在國際舞台上日益受到孤立，使俄國經濟高度依賴原油銷售，根據世界銀行6月預測，今年俄羅斯經濟成長可能從2024年的4.3％降至1.4％。

如果川普實施二級關稅，以及他升高激烈言詞，將使莫斯科買家在持續購買廉價原油，或以優惠的貿易條件與美國互動之間做出選擇。美國第一個二級關稅將於8月27日實施，對俄國原油主要買家印度課徵額外25％關稅。

