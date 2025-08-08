傳1公斤金條銷美遭課關稅 黃金期貨飆新高

市場傳出銷美的1公斤金條被課徵關稅後，黃金期貨價格8日觸及新高。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕市場傳出銷美的1公斤金條被課徵關稅後，黃金期貨價格週五（8日）應聲走揚，紐約商品交易所（Comex）12月交割黃金期貨合約盤中觸及每盎司3534.1美元，創新。

《金融時報》引述美國海關與邊境保護局（CBP）的信件報導，美國已對1公斤進口金條課徵關稅。這封信顯示，1公斤及100盎司進口金條應歸類在必須課徵較高關稅的海關編碼，恐對全球最大黃金精煉中心-瑞士造成重大衝擊，並擾亂全球黃金市場。

受到1公斤金條被課徵關稅影響，紐約商品交易所12月交割黃金期貨合約，8日盤中觸及每盎司3534.1美元，創下新高價，隨後漲幅收斂，暫報3489.4美元。

除了關稅助攻外，《華爾街日報認為，這波金價的漲勢也受到諸多因素推動，包括川普的新關稅於美東時間7日生效後，外界對全球經濟前景感到擔憂；此外，疲軟的美國數據也刺激了市場對美聯準會將很快降息的押注。

