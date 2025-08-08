逼陳立武走人 陸行之憂川普想施壓台積電吃下英特爾？

英特爾執行長陳立武。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普7 日在社群平台「Truth Social」發文點名英特爾CEO陳立武有高度利益衝突問題，必須立刻辭職，震驚業界。對此，知名半導體分析師陸行之擔心，川普難道真想要台積電吃下部份股份，或是以有償/無償輸出技術，然後再加碼資本支出。他感嘆，不知何時台積電才能遠離政治暴風圈，還是沒完沒了。

陸行之在臉書PO文指出，英特爾從「扶不起來的阿斗」變成「不能被扶起來的阿斗」，陳總（陳立武）要裁員降本增效救阿斗，但裁員降本及考慮降明年支出的新政策（公司說如果A14找不到外部客戶訂單支持，會放棄A14），跟川爺（川普）讓美國製造再次偉大明顯衝突，待看英特爾董事會是否會屈服於川爺的意志。

陸行之說，看起來川普忙完了課不到錢的100%半導體關稅（短期如果決定加碼美國製造，即使買非美半導體也是免稅，請問哪家沒有美國製造的公司會平白無故進口半導體到美國，半導體又不是系統產品可以直接被消費者使用），開始另闢戰場想要來修理一下英特爾了。

他擔心，川普難道真想要我們的神山（台積電）吃下部份股份，或以有償/無償輸出技術（看神山的談判能力），然後再加碼資本開支。

陸行之感嘆，不知何時台積電才能遠離政治暴風圈，讓投資人專心研究其製程技術演進及市場需求變化，還是以後沒完沒了。

