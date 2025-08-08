客戶下單保守 葡萄王上半年獲利年減18％

受客戶下單保守，葡萄王上半年獲利年減18%。圖為葡萄王總部。（圖:葡萄王提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕葡萄王生技（1707）今（8）日董事會通過第二季財務報告，第二季營收25.7億元，較前季成長14.06%，較去年同期減6.86%，單季每股稅後盈餘1.82元；累計上半年營收48.2億元，年減5.57%；營業毛利36.1億元，毛利率74.9%；稅後淨利4.77億元、年減18%，主要受市場大環境與政策不確定性影響，導致客戶下單保守，每股稅後盈餘（EPS）3.22元，較去年減少0.73元。

葡萄王表示，儘管上半年整體市場消費力不若以往，公司營運仍維持穩健，三大事業體均有明確策略與產品布局。展望下半年，隨著新品上市與市場進入旺季，公司將持續聚焦「海外拓展」、「研發創新」、「通路優化」等主軸，並深化多通路成長動能，強化長期競爭力與營運韌性。

請繼續往下閱讀...

葡萄王今日同步公布7月營收7.6億元，年減8.82%，累計1-7月營收55.8億元，年減6.03%。集團主要成長引擎代工業務，受惠於國內外成品代工客戶品牌表現亮眼，帶動葡萄王代工產品穩定出貨，7月業績年增44.26%，累計1-7月年增56.94%。

但自有品牌受今年潤六月影響，中元節檔期順延至9月，導致飲料主力通路的進貨時程遞延，進而影響以飲料為主的實體通路出貨表現。而以直銷通路為營業主軸的葡眾，因會員普遍對市況採觀望態度，使得訂單趨緩，影響7月營收年減10.11%，累計1-7月年減7.84%。不過下半年度，熱銷商品新劑型及針對女性會員導向商品即將上市，預期將成為下半年營運的新動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法