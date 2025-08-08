晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

客戶下單保守 葡萄王上半年獲利年減18％

2025/08/08 21:45

受客戶下單保守，葡萄王上半年獲利年減18%。圖為葡萄王總部。（圖:葡萄王提供）受客戶下單保守，葡萄王上半年獲利年減18%。圖為葡萄王總部。（圖:葡萄王提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕葡萄王生技（1707）今（8）日董事會通過第二季財務報告，第二季營收25.7億元，較前季成長14.06%，較去年同期減6.86%，單季每股稅後盈餘1.82元；累計上半年營收48.2億元，年減5.57%；營業毛利36.1億元，毛利率74.9%；稅後淨利4.77億元、年減18%，主要受市場大環境與政策不確定性影響，導致客戶下單保守，每股稅後盈餘（EPS）3.22元，較去年減少0.73元。

葡萄王表示，儘管上半年整體市場消費力不若以往，公司營運仍維持穩健，三大事業體均有明確策略與產品布局。展望下半年，隨著新品上市與市場進入旺季，公司將持續聚焦「海外拓展」、「研發創新」、「通路優化」等主軸，並深化多通路成長動能，強化長期競爭力與營運韌性。

葡萄王今日同步公布7月營收7.6億元，年減8.82%，累計1-7月營收55.8億元，年減6.03%。集團主要成長引擎代工業務，受惠於國內外成品代工客戶品牌表現亮眼，帶動葡萄王代工產品穩定出貨，7月業績年增44.26%，累計1-7月年增56.94%。

但自有品牌受今年潤六月影響，中元節檔期順延至9月，導致飲料主力通路的進貨時程遞延，進而影響以飲料為主的實體通路出貨表現。而以直銷通路為營業主軸的葡眾，因會員普遍對市況採觀望態度，使得訂單趨緩，影響7月營收年減10.11%，累計1-7月年減7.84%。不過下半年度，熱銷商品新劑型及針對女性會員導向商品即將上市，預期將成為下半年營運的新動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財