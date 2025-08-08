欣陸上半年EPS 0.4元 環工水資源獲利創新高

欣陸投控上半年獲利3.3億元，環工、水資源事業是亮點。圖為欣陸經營團隊。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕欣陸投控（3703）今（8）日公告上半年財報，稅後淨利3.3億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.4元，第二季單季EPS為0.35元。

欣陸投控上半年合併營收較去年同期成長1.9%，主要是環境工程及水資源處理事業（欣達環工）專案工程持續投入，帶動該事業體營收創下同期歷史新高且較去年同期成長67.9%，抵銷不動產開發事業（大陸建設）新建案完工交屋金額較去年同期減少。營建工程事業（大陸工程）營收受惠於民間建築及機電工程專案工程投入而成長。

請繼續往下閱讀...

上半年毛利率較去年同期減少2.4個百分點，主因毛利較高的不動產開發事業之營收占欣陸投控合併營收比重減少所致。在毛利率較去年同期下降之下，欣陸投控上半年度營業淨利及稅後淨利較去年同期減少。不過環境工程及水資源處理事業稅後淨利再創同期新高。

欣陸投控三大事業體均維持充實的營收存量。截至第二季底，營建工程事業的營收存量1203億元，相當於該事業體2024年合併營收的5.7倍；不動產開發事業的營收存量為272億元，相當於該事業體2024年合併營收的5.5倍；環境工程及水資源處理事業的營收存量為597億元，相當於該事業體2024年合併營收的7.6倍。

