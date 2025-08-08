晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

欣陸上半年EPS 0.4元 環工水資源獲利創新高

2025/08/08 21:39

欣陸投控上半年獲利3.3億元，環工、水資源事業是亮點。圖為欣陸經營團隊。（資料照）欣陸投控上半年獲利3.3億元，環工、水資源事業是亮點。圖為欣陸經營團隊。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕欣陸投控（3703）今（8）日公告上半年財報，稅後淨利3.3億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.4元，第二季單季EPS為0.35元。

欣陸投控上半年合併營收較去年同期成長1.9%，主要是環境工程及水資源處理事業（欣達環工）專案工程持續投入，帶動該事業體營收創下同期歷史新高且較去年同期成長67.9%，抵銷不動產開發事業（大陸建設）新建案完工交屋金額較去年同期減少。營建工程事業（大陸工程）營收受惠於民間建築及機電工程專案工程投入而成長。

上半年毛利率較去年同期減少2.4個百分點，主因毛利較高的不動產開發事業之營收占欣陸投控合併營收比重減少所致。在毛利率較去年同期下降之下，欣陸投控上半年度營業淨利及稅後淨利較去年同期減少。不過環境工程及水資源處理事業稅後淨利再創同期新高。

欣陸投控三大事業體均維持充實的營收存量。截至第二季底，營建工程事業的營收存量1203億元，相當於該事業體2024年合併營收的5.7倍；不動產開發事業的營收存量為272億元，相當於該事業體2024年合併營收的5.5倍；環境工程及水資源處理事業的營收存量為597億元，相當於該事業體2024年合併營收的7.6倍。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財