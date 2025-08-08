晴時多雲

川普怒逼英特爾CEO陳立武辭職 3C達人爆料恐與台積有關

2025/08/08 20:55

英特爾CEO陳立武遭川普點名立刻辭職。（圖取自英特爾官網）英特爾CEO陳立武遭川普點名立刻辭職。（圖取自英特爾官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普7日在自家社群平台點名英特爾CEO陳立武涉及高度利益衝突，應該立刻職辭。外界大都研判川普火大的原因與陳立武對中企的投資有關，外媒則認為，川普之所以逼陳立武下台，除了遭美國會議員指控涉中太深外，英特爾的表現也損害「美國夢」。1位3C達人更爆料，川普希望分拆英特爾代工業務與陳立武立場迥異，川普不想花錢拯救英特爾，寧願將晶片代工霸主台積電帶到美國。

對於投資中企一事，英特爾7日在官網發佈陳立武的致全體員工的信函，澄清有關自己過去經歷存在「錯誤資訊」，信中提到，關於陳立武過去在華登國際（Walden International）、益華電腦（Cadence Design Systems）的任職經歷，流傳著許多錯誤的訊息。

陳立武指出，在40多年的產業經驗當中，自己與全球各地以及多元化的生態系統建立了良好的關係，並始終遵循著最高的法律、道德標準。陳立武強調，自己完全贊同總統致力於推動美國國家和經濟安全的承諾，也相當讚賞川普在推動這些優先事項時所展現的領導力。

科技媒體《Wccftech》記者祖海爾（Muhammad Zuhair）分析，當美國總統要求英特爾更換CEO時，這確實敲響了警鐘，不僅對公司本身，也對股東信心構成威脅。追溯反對背後的原因，其實並不複雜。

美國參議員柯頓（Tom Cotton）6日致函英特爾董事會主席，對英特爾CEO陳立武與中國實體的關聯表示擔憂，恐對國家安全構成威脅。隔天（7日）川普也點名陳立武涉及高度利益衝突，應該辭職。

值得一提的是，川普對英特爾前執行長葛洛夫（Andy Grove）表示讚賞，稱他可能是該職位上最後一個「值得尊敬」的人。回顧葛洛夫的經歷，會發現他是美國製造業的積極支持者，曾發表過一篇著名的專欄文章《美國如何創造就業機會》，重點關注企業如何為公眾創造機會。這表明，贏得川普讚賞的標準之一很可能是成為「美國製造」敘事的支持者。

祖海爾直言，英特爾目前的處境脆弱，因為該公司在公關方面完全失敗，並且沒有主動回應針對其決策和領導層的指控。看看輝達等公司，它們會發布專門的部落格文章來應對謠言，也是為什麼市場和立法者目前能夠塑造出不利於英特爾的敘事的一個重要原因。

另外，英特爾也損害了「美國夢」，提起英特爾，很多人會想到它是美國主要的晶片製造商，或是「美國夢」的象徵，但實際上，這家公司並沒有達到預期。儘管英特爾是一家誕生於美國的公司，目前的表現遠不及台積電。

另一個重要因素是，英特爾是《晶片法案》的最大受益者，儘管政府寄予厚望，卻未能實現目標。這背後有很多原因，總而言之，如果花費數十億美元來研發一個節點，那麼用於生產和規模化的成本就所剩無幾了。在前執行長季辛格的戰略下，英特爾花費了數百億美元打造完美的節點，但在執行過程中卻令人失望。

反觀像台積電這樣的競爭對手，於2023年進入美國市場，目前正蓬勃發展，並已佔據該領域的主導地位，這清楚表明英特爾在晶片製造業務方面落後了。最終，這些問題造成「骨牌」效應，導致公司如今陷入困境。

3C達人@Jukanlosreve也在社群平台X上爆料稱，經過與多位分析師交談後，他們說川普要求陳立武職辭職另外一個原因是，陳不同意分拆英特爾的代工業務。一位網友詢問@Jukanlosreve，為什麼川普想要分拆（英特爾）？我看不到任何好處。@Jukanlosreve回應，川普不想將補貼花在拯救英特爾上，他寧願把贏家（台積電）帶到美國。

