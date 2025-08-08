彰化房市回溫？建商前7月推案2411戶 業者揭心酸內幕

近年來彰化新建大樓蓋很多，今年上半年建商推案量相當可觀。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕8月23日就要進入農曆7月、俗稱「鬼月」的民俗月，是房地產淡季，不少建商趕在民俗月前搶推建案。根據彰化縣不動產開發商業同業公會統計，今年1至7月全縣申報開工案共134件、戶數達2411戶，總銷金額超過283億元，推案量不減反增，讓外界對房市是否回溫產生疑問。

彰化市新大樓這2、3年來陸續交屋，建商推案量也不斷增加。（記者張聰秋攝）

然而，從實價登錄資料來看，彰化縣從2022年至2024年間的預售案，包含透天與大樓，多數銷售成績並不理想，不乏開案一、兩年只賣掉1成多的建案，僅有少數位在彰化市、員林市與和美鎮的個案銷售率突破7成，其餘大多僅落在3、4成，甚至低於2成，顯然買方市場早已轉冷，建案卻仍不斷推出，並非市場交易熱絡或建商看好後市發展所致。

今年到明年，彰化市有不少預售屋陸續要交屋了。（記者張聰秋攝）

購地貸款18個月內須動工 建商難囤地

彰化縣房地產自住剛性需求強，透天仍是主流。（記者張聰秋攝）

公會前理事長吳水富指出，今年推案量仍高，應該不是建商樂觀看待後市，主因與中央銀行打炒房政策壓力有關，央行嚴格要求購地貸款（土融）18個月內動工，未動工者將逐年限縮貸款成數並加計利息，不讓建商囤地，逼得建商一定要開工，迫使業界保守看待後市，也不得不在限期內動工，讓不少個案在今年上半年先行申報開工。

彰化縣建案推案量爆量，包含彰化市、員林市與和美鎮等鄉鎮都有新案開工。（記者張聰秋攝）

從會員申報開工數據來看，3月推案量最高，單月就有691戶開工、總銷金額達75億元，但進入6、7月後明顯轉弱，7月僅申報8件案、113戶、金額約9.3億元。隨著進入民俗月，市場預料推案與買氣恐更趨保守。

在產品類型上，透天厝占了6成多，今年5月逾8成透天厝預售。吳水富說，彰化縣自住客剛性需求很強，透天厝還是比大樓好賣。

