偉訓Q2苦吞子公司備抵損失 EPS大虧4.36元

2025/08/08 18:58

偉訓科技第二季苦吞子公司力韡經商業仲裁裁定的7.91億元備抵損失，單季每股虧損4.36元。（偉訓提供）偉訓科技第二季苦吞子公司力韡經商業仲裁裁定的7.91億元備抵損失，單季每股虧損4.36元。（偉訓提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠偉訓科技（3032）第二季苦吞子公司力韡經商業仲裁裁定的7.91億元備抵損失，單季每股虧損4.36元（EPS -4.36），創下歷年單季新低；對此，管理層今日在重訊記者會表示，雖然遭受子公司仲裁結果拖累影響今年上半年財報表現，但是偉訓業務、資金均無重大影響，隨著主要產品電競電源、雲端機櫃的新產品訂單增加，以及珀韻的營收自7月起開始貢獻，今年營運仍將有強勁成長。

偉訓2025上半年合併營收48.3億元，較去年同期成長26.9%；營業淨利4.18億元，較去年同期成長42.5%；母公司業主淨利-3.31億元，每股盈餘-2.94元。若扣除此次的一次性損失提列，偉訓本業在今年上半年營收及營業淨利均較去年成長。

偉訓說明，子公司力韡的委任律師轉達國際爭端解決中心（ICDR）國際仲裁法庭裁定通知，力韡的客戶於2021年認為力韡產品發生瑕疵，且出貨有所延遲，在美國仲裁協會提起商業仲裁，原先要求力韡賠償1800萬美元，又加碼至1億4398.4萬美元，7月31日經裁定賠償2700萬美元。

偉訓表示，力韡營運規模不大，2024年佔整體營收僅3%，且全年呈現虧損，偉訓在半年報依國際會計準則IFRS 10號公報規定，一次性將子公司或有損失由母公司依持股比例認列，此項備抵損失屬於會計上一次性提列而尚無現金支出，因此力韡之仲裁結果對偉訓的財務面及業務面無重大影響。

後續，力韡將委任律師專家協助相關法律作業，爭取實際損失降低。偉訓財務向來保守穩健，在提列備抵損失後，偉訓合併淨值為32億元，每股淨值有28.3元，整體財務體質健全。

且今年業績成長強勁，電源產品因市場強勁需求銷售展望極佳，目前客戶下單能見度已經到10月份，Q4訂單持續成長。

北美雲端大廠的雲端機櫃業務方面，偉訓已接獲全新訂單，預計本季開始出貨，明年進一步放量，總體而言，偉訓今年下半年起營收將維持中度以上的成長力道。７月份偉訓營收為11.4億，月增65.4%、年增151%，創下歷史單季新高，管理層對於明年營運的看法不變，看好營收、獲利繼續成長。

 

