台驊7月營收雙減 Q3看川普關稅臉色

〔記者王憶紅／台北報導〕台驊控股7 月合併營收為17.27億元，較6月減少 16.41%，相較 2024年同期減少35.34%；累計1-7月合併營收達129.71億元，年減8.41%。

展望第三季，台驊表示，全球運輸市場將同時面臨需求不確定性與價格競爭的雙重挑戰，其中川普政府的關稅政策走向，預期將對全球供應鏈布局、貿易流向與運價形成關鍵影響。海運方面，隨歐美返校季及年底購物季備貨需求啟動，將持續觀察8月下旬起艙位利用率是否回升，但若美方追加關稅措施，部分貨主可能提前或延後出貨，影響運價走勢；空運方面，科技新品上市前的備貨潮可望帶動需求，但須密切關注中國及東南亞製造供應鏈的復甦速度，以及關稅政策是否改變主要航線的貨物流向。

台驊7月海運營收為9.63億元，較上月減少24.85%，台驊表示，主要受亞歐美主要航線運價下滑，以及市場需求放緩影響，加上川普政府上任後推動的新一輪關稅政策引發中美貿易緊張，部分出口商提前或延後出貨，進一步影響艙位利用率與運價穩定度。空運營收為4.79億元，月減8.08%，受關稅政策不確定性影響，跨境電商貨量減少；惟東南亞電子產品及台灣伺服器產品出貨仍具支撐，使空運營收波動幅度有限。

