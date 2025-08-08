華航上半年EPS1.32元，歷史同期次高。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航公布財報，第二季營收513.32億元，稅後盈餘38.56億元，上半年合併營業收入1041億元，稅後淨利80.4億元，每股稅後盈餘1.32元，創歷史同期次高。

華航表示，今年上半年受惠於農曆春節與清明連假，旅運需求維持高檔，客運收入維持與去年同期相當。華航宣布與美國西南航空展開合作，攜手打造越洋線轉接航網，未來服務旅客銜接在北美的轉機超過30座城市，而12月3日即將開航台北-鳳凰城，為首家執飛該航線的國籍航空，提供旅客往返美國更多選擇。另外，為提升旅客更優質的機上服務，華航777、A350、A321neo 等三大機型全航線、全艙等的旅客，可直接於機上免費上網或傳輸文字訊息。

貨運方面，華航說，受惠於運能提升、AI 伺服器與電子產品及電商貨量穩定，加上美國關稅政策實施前的急單效應推升運量，整體貨運收入成長。華航將持續關注全球供應鏈變化，機動調整銷售策略，以維持營運韌性與市場連結力。

