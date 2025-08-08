晴時多雲

保瑞第二季EPS5.95元 上半年賺近2個股本

2025/08/08 18:35

保瑞第二季EPS5.95元，上半年賺近2個股本。圖為保瑞董事長盛保熙。（記者陳永吉攝）保瑞第二季EPS5.95元，上半年賺近2個股本。圖為保瑞董事長盛保熙。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕保瑞藥業（6472）今（8）日公布第二季財報，每股稅後盈餘為5.95元，其中1.81元來自停業部門貢獻，累計上半年每股稅後盈餘19.5元。

保瑞指出，第二季毛利率與首季近持平，約41%；若排除匯率對本業與業外匯損的影響，本業核心每股稅後盈餘約8.08元。

保瑞公告7月營收約18億元，月增8.9%、年增4.5%，以合併營收（含停業單位）而言，1~7月累計營收新台幣118億元，年增22.9%，其中CDMO（委託開發暨製造服務）業務已脫離整合過渡期，較6月成長超過二成。

保瑞表示，受惠於產能擴充與新劑型導入，CDMO業務（含內部訂單）今年上半年年增69.5%，突破50.1億元。惟受整合過渡期影響，馬里蘭無菌針劑廠與竹南廠皆出現生產延遲狀況、動能放緩，較首季下降26.6%，不過6月時已改善，遞延之訂單將陸續回補，整體訂單能見度與長期需求依然穩固，後續動能無虞。

保瑞董事長盛保熙表示，2025年以來，CDMO業務已新增8家新客戶，多由北美在地製造重心Maple Grove廠承接；2025年新增在手訂單金額達1.38億美元（約新台幣41億元），新訂單以加拿大與無菌製劑廠為主。

