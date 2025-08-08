晴時多雲

台塑眾樹能源投資49億元 強化智慧儲能領域

2025/08/08 18:09

投資臺灣事務所通過台塑眾樹能源及敏鈞精密擴大投資臺灣。（記者林菁樺攝）投資臺灣事務所通過台塑眾樹能源及敏鈞精密擴大投資臺灣。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕投資臺灣事務所通過台塑眾樹能源及敏鈞精密擴大投資臺灣，台塑眾樹能源投資49億元，持續強化儲能布局，推動智慧電網與低碳轉型；敏鈞精密則再投資逾1億元，增購高階CNC放電加工機與大型五軸設備擴充產能，深耕國防及太空市場。

經濟部指出，台塑眾樹能源提供電力輔助服務與智慧儲能解決方案。具備從磷酸鋰鐵電池、模組、電池管理系統 （BMS）、能源管理系統（EMS）到儲能櫃安裝與維運的整合能力，並計畫提供台電電力輔助服務。

因應市場對綠電及穩定供電的高度需求，台塑眾樹能源投資49億元，提供即時調頻服務外，並利用AI能源決策系統強化電力服務之穩定性及效率；此計畫也納入節能減碳設施，如削峰填谷時間移轉系統、電力轉供機制、替代柴油備源機制與提升綠電利用率之配套措施。

敏鈞精密為國內少數具備航太級五軸加工與Hole Making特殊製程認證的製造業者，長期供應引擎、機身及機翼結構件，且參與國產高教機（AJT）零組件開發。近年跨足太空領域，自主研發多軸衛星基座，並於華盛頓衛星展亮相。

敏鈞精密於2019年首次申請中小企業方案，為因應全球航空需求回升與國防自主政策推進，將再投資逾1億元申請第二案，增購高階CNC放電加工機與大型五軸設備擴充產能，並導入AI智慧排程系統與數位製造平台，強化產線智能化與供應鏈整合能力，也同步推動綠色製造，落實節能減碳。

經濟部指出，截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1680家企業超過2兆5464億元投資，預估創造16萬1205本國就業機會，其中「根留臺灣企業加速投資行動方案」有204家根留企業投資約5950億元，創造2萬8755個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引1141家企業投資約5849億元，帶來4萬900個就業機會。

