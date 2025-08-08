晴時多雲

中鋼Q2每股虧0.12元 上半年盈轉虧

2025/08/08 17:50

中鋼第2季每股虧損0.12元。（記者林菁樺攝）中鋼第2季每股虧損0.12元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕鋼鐵龍頭中鋼（2002）今公告第2季財報，受到關稅影響下游拉貨動能低、天候不佳影響外銷出貨等，第2季每股虧損0.12元，寫近9季新低，累計上半年虧損16.58億元，每股虧損0.11元。

中鋼6月營收已經寫下近59個月新低，7月集團出貨73.1萬噸仍不如預期，較目標76.2萬噸少3.1萬噸，近期將公布7月營收數據，預料也難有起色。

中鋼強調，美國關稅造成鋼需不佳，業界為降低風險，僅能按需採購；不過中國限產力道加強，主要鋼廠紛紛調漲牌價，鋼價有觸底反彈跡像，盼同時帶動鋼需回升。

中鋼表示，目前台灣暫時性關稅20%，後續要觀察能否與主要競爭對手日、韓對等關稅相同，否則對整體出口產業太傷，另外，中國上半年鋼鐵出口仍高達5800萬噸，雖要實施減產，但力道要再觀察。

中鋼認為，第3季仍是淡季，不過先前拉貨力道減緩，期待庫存回補效應，力拼第4季回穩。

